Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vivendi-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Urteil für die Aktie des französischen Medienkonzerns Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF).Nachdem Vivendi bereits 20% an der Universal Music Group (UMG) an ein internationales Konsortium unter Führung des chinesischen Tencent-Konzerns verkauft habe und ein Anteil von 60% über eine Abspaltung an der Börse an die Vivendi-Aktionäre gehen solle (die Vivendi-Aktionäre hätten im Übrigen zuletzt der Abspaltung zugestimmt), habe Vivendi nun einen weiteren Anteilsverkauf bekannt gegeben. Demnach sollten 10% an Pershing Square Tontine Holdings gehen. Dabei handle es sich um einen der derzeit sehr beliebten Spac (Special Purpose Acquisition Company) genannten Börsenmäntel, der unter Leitung des amerikanischen Milliardärs Bill Ackman stehe. Falls der Deal zustande komme, wovon Jost ausgehe, würde sie UMG mit 35 Mrd. Euro bewerten und damit deutlich mehr als die Bewertung von 30 Mrd. Euro, die erst im Dezember 2020 bei der Tencent-Transaktion aufgerufen worden sei. Ebenso liege nun auch die Marktkapitalisierung des Vivendi-Gesamtkonzerns mit derzeit (Stand 25.06.) 33,5 Mrd. Euro unterhalb des Werts des Musikgeschäfts.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 0,65 Euro/Aktie) von <10% votiert Markus Jost, Analyst von Independent Research, weiterhin mit "halten" für die Vivendi-Aktie. Das Kursziel werde von 30,50 Euro auf 30,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 28.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link