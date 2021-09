Euronext Paris-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

11,115 EUR -14,70% (21.09.2021, 12:40)



ISIN Vivendi-Aktie:

FR0000127771



WKN Vivendi-Aktie:

591068



Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VVU



Euronext - Paris Ticker Symbol Vivendi-Aktie:

VIV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VIVEF



Kurzprofil Vivendi SA:



Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal. (21.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vivendi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medienkonzerns Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) unter die Lupe.Der französische Konzern erlebe am Dienstag einen heftigen Kurssturz seiner Aktie, die in der Spitze um fast zwei Drittel eingebrochen sei. Hintergrund sei der Börsengang des Musik-Labels Universal Music Group (UMG), das bislang mehrheitlich dem Unternehmen gehört habe und an dem Vivendi zukünftig nur noch eine Minderheitsbeteiligung halte.Am Dienstagmorgen sei die Vivendi-Aktie bis auf 10,35 Euro nach unten gekracht und trotz einer anschließend leichten Erholung notiere das Papier am Mittag noch immer 64% unterhalb des Schlusskurses vom Montag bei 31,50 Euro. Die Anleger hätten damit auf die Tatsache reagiert, dass der Medienkonzern nach dem UMG-Börsengang sein wertvollstes Asset verloren habe bzw. nur noch 10,13% daran halte. Ein Neueinstieg bei Vivendi dränge sich aktuell nicht auf, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Vivendi-Aktie:11,16 EUR -64,83% (21.09.2021, 12:54)