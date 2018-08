Euronext Paris-Aktienkurs Vivendi-Aktie:

22,04 EUR -0,49% (02.08.2018, 17:35)



ISIN Vivendi-Aktie:

FR0000127771



WKN Vivendi-Aktie:

591068



Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VVU



Euronext - Paris Ticker Symbol Vivendi-Aktie:

VIV



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Vivendi-Aktie:

VIVEF



Kurzprofil Vivendi SA:



Die Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF) (ehemalige Vivendi Universal) ist der größte französische Medienkonzern. Er ist in den Sektoren Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen, Telekommunikation und Internet zum Teil international aktiv. Unter den Produkten befinden sich Kommunikationsprodukte wie Fest- und Mobilfunknetze, Satelliten- und Kabelübertragung, Internetangebote, Netzwerkzugänge und Dienstleistungen sowie Medienprodukte wie Filmverzeichnisse, der Musikkonzern Universal. (02.08.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Vivendi-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Medienkonzerns Vivendi SA (ISIN: FR0000127771, WKN: 591068, Ticker-Symbol: VVU, EN Paris: VIV, Nasdaq OTC-Symbol: VIVEF).In Q2 sei der Umsatz erwartungsgemäß konsolidierungsbedingt deutlich um 20,6% auf 3,35 (Vj.: 2,78) Mrd. Euro gestiegen. Die halbjährlichen Ergebniskennziffern seien schwach ausgefallen, seien jedoch wegen der Bekanntgabe des Verkaufs von bis zu 50% der Anteile an der Universal Music Group in den Hintergrund getreten. Der Analyst werte das Vorhaben in vielerlei Hinsicht positiv. UMG komplett abzugeben, wäre ein Fehler, da die Musiksparte derzeit noch die entscheidenden Wachstumsimpulse bei Vivendi liefere. Jedoch könnte das Wachstum langfristig verschwinden bzw. sich ins Gegenteil drehen.UMG wachse aktuell hauptsächlich noch durch die Lizenzverträge mit den Streamingdiensten. Diese könnten jedoch zukünftig die Verträge mit den Künstlern selbst aushandeln, wodurch Musiklabes wie UMG jedoch vollkommen außen vor geblieben seien. Auch was das Aufspüren von neuen Künstlern und Musiktrends angehe, hätten die Streamingdienste wegen ihrer Datenmengen einen deutlichen Vorteil gegenüber den Labels. Es habe also den Anschein, dass Vivendi denke, jetzt für UMG auf lange Sicht den höchsten Marktpreis zu bekommen - bevor ein radikaler Wandel einsetze.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Vivendi-Aktie bestätigt. Das Kursziel sei von 23,50 auf 24,00 Euro angehoben worden. (Analyse vom 02.08.2018)Börsenplätze Vivendi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Vivendi-Aktie:22,08 EUR -0,09% (02.08.2018, 18:03)