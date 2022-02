Börsenplätze Vitesco-Aktie:



ISIN Vitesco-Aktie:

DE000VTSC017



WKN Vitesco-Aktie:

VTSC01



Ticker-Symbol Vitesco-Aktie:

VTSC/D



Kurzprofil Vitesco Technologies Group AG:



Vitesco Technologies (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC/D) ist ein international führender Entwickler und Hersteller moderner Antriebstechnologien für nachhaltige Mobilität. Mit intelligenten Systemlösungen und Komponenten für Elektro-, Hybrid- und Verbrennungsantriebe macht Vitesco Technologies Mobilität sauber, effizient und erschwinglich. Das Produktportfolio umfasst elektrische Antriebe, elektronische Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren sowie Lösungen zur Abgasnachbehandlung. Vitesco Technologies erzielte 2020 einen Umsatz von rund 8 Milliarden Euro und beschäftigt knapp 40.000 Mitarbeiter an rund 50 Standorten. Vitesco Technologies hat seinen Hauptsitz in Regensburg. (23.02.2022/ac/a/nw)





Regensburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Marshall Wace LLP baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Vitesco sichtbar ab:Die Shortseller des Hedgefonds Marshall Wace LLP reduzieren ihre Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien von Vitesco (ISIN: DE000VTSC017, WKN: VTSC01, Ticker-Symbol: VTSC/D) signifikant.Der von Ian Wace und Paul Marshall gegründete Londoner Hedgefonds Marshall Wace LLP hatte am 21.02.2022 seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,59% auf 0,49% der Aktien von Vitesco gekürzt.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Vitesco-Aktien:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von Vitesco: mindestens 0,49%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.