Kurzprofil Vita 34 AG:



Vita 34 (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) in Leipzig wurde 1997 als erste private Nabelschnurblutbank Europas gegründet und bietet als Komplettanbieter für Kryokonservierung die Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an. Mehr als 215.000 Kunden aus Deutschland und weiteren 20 Ländern haben bereits mit einem Stammzelldepot bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Kinder vorgesorgt. Und mit bereits 37 Anwendungen konnte Vita 34 die hohe Qualität der eingelagerten Stammzellpräparate bestätigen.



Dabei gleichermaßen vereint, sehen sich Mitarbeiter und Führungskräfte in ihrem Glauben an Fortschritt und Innovation in der Stammzellentherapie. In ihr steckt enormes medizinisches Potenzial und diese Entwicklung möchte Vita 34 aktiv mitgestalten. Dazu gehört nicht nur besonderes berufliches Know-how aus den Bereichen der Chemie, der Biologie und der Biotechnologie sowie der Medizin, sondern auch der Mut und die Weitsicht ein Unternehmen im Spannungsfeld zwischen Forschung und Wirtschaft sicher, innovativ und mit stetem Wachstum in die Zukunft zu führen. (27.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF).Vita 34 habe heute Q2-Zahlen veröffentlicht und die Jahresziele bestätigt.Vita 34 habe in Q2/20 Erlöse auf Vorjahresniveau i.H.v. 4,9 Mio. Euro erzielt (-1,1% yoy; MONe: 5,0 Mio. Euro). Regional betrachtet dürfte die Entwicklung in der DACH-Region trotz "Corona-Krise" stabil verlaufen sein. Seit Anfang Mai sei hier der Außendienst wieder aktiv. Zudem habe sich das Management dazu entschlossen, die Vertriebsaktivitäten im Online-Marketing (u.a. Social Media-Kampagnen) auszubauen. Erste positive Effekte aus dieser Maßnahme dürften bereits in Q2/20 eingetreten sein. Für die Region Südeuropa gehe Markmann trotz der inzwischen abgeschlossenen Restrukturierungsmaßnahmen noch von leicht rückläufigen Umsätzen aus. Hintergrund dessen seien seines Erachtens deutlich langwierigere Corona-bedingte Einschränkungen für den dortigen Außendienst.Ergebnisseitig habe Vita 34 in Q2/20 ein moderat rückläufiges EBITDA i.H.v. 1,4 Mio. Euro verzeichnet (-3,7% yoy; MONe: 1,6 Mio. Euro). Zurückzuführen sei dies auf gestiegene Umsatzkosten (+4,9% yoy), die primär auf einen leicht erhöhten Personalbestand zurückzuführen seien. Darüber hinaus seien die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um rund 0,1 Mio. Euro gestiegen, da vermehrt Rechts-und Beratungskosten im Zuge des Übernahmeangebots der AOC Health GmbH angefallen seien. Aufgrund konstanter Abschreibungen i.H.v. 0,6 Mio. Euro sowie eines geringeren Steueraufwands (0,1 Mio. Euro vs. 0,3 Mio. Euro im Vj.) sei das Periodenergebnis um +26,4% yoy auf 0,7 Mio. Euro gewachsen. Da das Unternehmen neben der guten Ertragsentwicklung auch den Cashflow aus Investitions-und Finanzierungstätigkeiten verbessert habe, hätten sich die Liquiden Mittelauf 9,9 Mio. Euro erhöht (Q1/20: 9,1 Mio. Euro).Im laufenden Geschäftsjahr gehe das Management unverändert von einem Umsatz zwischen 19,0 und 21,0 Mio. Euro sowie einem EBITDA in der Bandbreite zwischen 4,8 und 5,8 Mio. Euro aus. Die solide Entwicklung in Q2/20 habe nach Erachten des Analysten bestätigt, dass das Geschäftsmodell von Vita 34 relativ konjunkturresistent sei. Nachdem das Unternehmen im zweiten Quartal mit +5,4% qoq wieder Wachstum habe zeigen können, halte der Analyst an seinen Prognosen fest und gehe von positivem operativen Newsflow in H2/20 aus.Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 16,00 Euro. (Analyse vom 27.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link