Börsenplätze Vita 34-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vita 34-Aktie:

6,181 EUR -7,75% (21.04.17 17:38)



ISIN Vita 34-Aktie:

DE000A0BL849



WKN Vita 34-Aktie:

A0BL84



Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

V3V



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Vita 34-Aktie:

VTIAF



Kurzprofil Vita 34 AG:



Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF) wurde 1997 als erste private Nabelschnurblutbank in Europa gegründet und bietet als Komplettanbieter die Entnahmelogistik, Aufbereitung und Einlagerung von Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an. Grundlage für die erfolgreiche Arbeit ist eine hervorragende Position im technologischen Segment der Kryokonservierung. Dabei werden Zellen und Gewebe bei Temperaturen um minus 190 Grad Celsius am Leben erhalten und können bei Bedarf im Rahmen einer medizinischen Therapie eingesetzt werden. Mehr als 123.000 Familien nutzen bereits dieses Angebot und haben mit einem Stammzelldepot bei Vita 34 vorgesorgt. (23.04.2017/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Vita 34-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849, WKN: A0BL84, Ticker-Symbol: V3V, NASDAQ OTC-Symbol: VTIAF).Vita 34 habe am Donnerstag nach Börsenschluss den Abschluss eines Kaufvertrags zur Übernahme der Seracell Pharma AG gemeldet. Der Vollzug des Erwerbs sei für Mitte des Jahres geplant und stehe unter dem Vorbehalt einer noch durchzuführenden Due Diligence-Prüfung. Die wesentlichen Hintergründe der Transaktion seien nachfolgend erläutert.Übernahme eines relevanten Wettbewerbers: Nach Vita 34 sei Seracell die zweitgrößte Nabelschnurblutbank im deutschen Markt, jedoch mit rund 40.000 Einlagerungen deutlich kleiner (Vita 34: ca. 155.000 Einlagerungen). Das Unternehmen verfüge über einen Marktanteil von ca. 25% und trete als preisaggressiver Wettbewerber auf. Der Umsatz dürfte im mittleren einstelligen Mio.-Bereich liegen (MONe: 6 Mio. Euro).Kaufpreis wirke ambitioniert: Der Kaufpreis, der noch abhängig vom Ergebnis der Due Diligence-Prüfung sei, solle max. 14 Mio. Euro betragen, erscheine Markmann auf den ersten Blick aber als ambitioniert. Zwar habe Vita 34 durch die schneller als geplant durchgeführte Integration der akquirierten StemCare seine M&A-Kompetenzen bewiesen, doch erscheine die Bewertung des Targets Seracell mit nur rund 40.000 Einlagerungen gegenüber Vita 34 mit ca. 155.000 Einlagerungen und einer Marktkapitalisierung von aktuell ca. 20 Mio. Euro nicht verhältnismäßig. Zur Finanzierung habe sich Vita 34 bereits ein Bankdarlehen von bis zu 7,5 Mio. Euro mit einer Laufzeit von max. 6 Jahren zu 3% p.a. gesichert. Zusätzlich sei eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht für die Altaktionäre und einem Emissionserlös von bis zu 5,0 Mio. Euro geplant.Fazit: Vita 34 stärke durch den Zukauf die Marktführerschaft in der DACH-Region. Wenngleich die noch unklaren Rahmenbedingungen der Transaktion gegenwärtig keine abschließende Bewertung zulassen, dürften sich der hohe Kaufpreis und die KE trotz der strategischen Sinnhaftigkeit der Übernahme tendenziell negativ auf den Aktienkurs und den Fair Value auswirken.Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, lässt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Modellannahmen dennoch vorerst unverändert und bestätigt sein "kaufen"-Rating für die Vita 34-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 8,40 Euro. (Analyse vom 21.04.2017)