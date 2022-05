Tradegate-Aktienkurs Viscom-Aktie:

10,25 EUR -1,91% (19.05.2022, 10:34)



XETRA-Aktienkurs Viscom-Aktie:

10,15 EUR -2,87% (19.05.2022, 09:52)



ISIN Viscom-Aktie:

DE0007846867



WKN Viscom-Aktie:

784686



Ticker-Symbol Viscom-Aktie:

V6C



Kurzprofil Viscom AG:



Die Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) ist ein führender europäischer Hersteller von automatischen Inspektionssystemen für die industrielle Fertigung in der Elektronikindustrie mit dem Schwerpunkt im Bereich der automatischen Serien-Inspektion für die Prüfung von elektronischen Baugruppen. Die Prüfung erfolgt durch einen computergestützten optischen (AOI) oder röntgentechnischen (AXI) Abgleich der Prüfobjekte mit den im Inspektionssystem definierten Anforderungen und Mustern, zum Beispiel im Hinblick auf Vollständigkeit der Bestückung einer elektronischen Baugruppe, Korrektheit der Lötverbindungen oder Materialfehler.



Neben diesen für die Baugruppen-Fertigung in Serie hergestellten Prüfsystemen wird das Produktspektrum von Viscom um automatische Sonder-Inspektionssysteme ergänzt, die für kundenspezifische Anforderungen (z.B. die Prüfung von Motorteilen) entwickelt und produziert werden. (19.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Viscom-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen die Aktie der Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der positive Geschäftsgang habe sich in Q1/22 fortgesetzt. Die betrieblichen Frühindikatoren - insbesondere der rekordhohe Ordereingang und Bestellvorrat in Q1/22 - würden eine sehr solide Basis für einen erfreulichen Geschäftsgang in den kommenden Monaten liefern, würden die Researcher von EQUI.TS GmbH zusammenfassen. Der Q1/22-Ordereingang hätte mit EUR 25,5 Mio. (+22,8% YoY) eine Belebung gezeigt und habe in allen Regionen von hohem - insbesondere aus dem Non-Automotive-Segment stammenden - Interesse profitiert. Davon habe auch der Arbeitsvorrat profitiert, der in Q1/22 auf EUR 33,59 Mio. (+39,8 % YoY) - ein vergleichsweise hohes Niveau - ausgebaut worden sei, würden die Aktienexperten bekräftigen.Zeitgleich sei es mit dem Q1/22-Umsatz in Höhe von EUR 20,82 Mio. gelungen, die schwachen Erlöse des Q1/21 um rund EUR 5 Mio. zu übertreffen, würden die Fachanalysten weiter schreiben. Somit sei es gelungen einen durchaus starken Jahresstart abzuliefern, der ohne störende Einflüsse in den Lieferketten und die aufgetretenen Logistik-Hindernisse noch stärker hätte ausfallen könnten. Somit sehe sich das Management auf gutem Wege, die nun bestätigte 22er Guidance zu erfüllen, würden die Aktienexperten bekräftigen.Es seien auch die Makroindikatoren, die aber zur Vorsicht mahnen würden, würden die Fachanalysten in ihrem jüngsten Unternehmensreport zu dem Spezialmaschinenbauer aus Niedersachsen ergänzen und darauf hinweisen, dass in diesem Zusammenhang die Null-Corona-Politik in China immer kritischer gesehen werde. Neben den operativen Hemmnissen werde der inflationäre Kostendruck spürbarer. In den G7 Ländern könnte nach Meinung der Fachanalysten das Konsumentenvertrauen weiter sinken, wenn die schmerzlichen Einschnitte beim verfügbaren Einkommen spürbar würden. Die G7-Regierungen hätten das erkannt und - wie zur Corona-Bekämpfung - fiskalisch antworten wollen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Viscom-Aktie: