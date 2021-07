Tradegate-Aktienkurs Viscom-Aktie:

13,70 EUR +1,11% (27.07.2021, 14:42)



Xetra-Aktienkurs Viscom-Aktie:

13,70 EUR +3,40% (27.07.2021, 14:24)



ISIN Viscom-Aktie:

DE0007846867



WKN Viscom-Aktie:

784686



Ticker-Symbol Viscom-Aktie:

V6C



Kurzprofil Viscom AG:



Die Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) ist ein führender europäischer Hersteller von automatischen Inspektionssystemen für die industrielle Fertigung in der Elektronikindustrie mit dem Schwerpunkt im Bereich der automatischen Serien-Inspektion für die Prüfung von elektronischen Baugruppen. Die Prüfung erfolgt durch einen computergestützten optischen (AOI) oder röntgentechnischen (AXI) Abgleich der Prüfobjekte mit den im Inspektionssystem definierten Anforderungen und Mustern, zum Beispiel im Hinblick auf Vollständigkeit der Bestückung einer elektronischen Baugruppe, Korrektheit der Lötverbindungen oder Materialfehler.



Neben diesen für die Baugruppen-Fertigung in Serie hergestellten Prüfsystemen wird das Produktspektrum von Viscom um automatische Sonder-Inspektionssysteme ergänzt, die für kundenspezifische Anforderungen (z.B. die Prüfung von Motorteilen) entwickelt und produziert werden. (27.07.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Viscom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Viscom AG (ISIN: DE0007846867, WKN: 784686, Ticker-Symbol: V6C) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem starken Schlussspurt 2020 sei Viscom auch erfolgreich in das laufende Jahr gestartet. Der Auftragseingang in Q1 sei um rund 30 Prozent auf 20,7 Millionen Euro gestiegen. Kein Wunder: Die Inspektionssysteme der Niedersachsen seien genau auf die boomenden Märkte Batteriefertigung, Halbleiterinspektion und 5G ausgerichtet.Neben der sehr guten Auslastung in der Produktion würden sich auch effizientere Prozesse und Einsparungen bei den Personalkosten und sonstigen betrieblichen Aufwendungen positiv im Zahlenwerk bemerkbar machen. Im ersten Quartal seien 15,7 Millionen Euro (Vorjahr: 15,6 Millionen Euro) umgesetzt worden. Der Verlust vor Zinsen und Steuern habe von 2,5 Millionen auf 0,2 Millionen Euro gesenkt werden können. Man arbeite "weiterhin intensiv daran, das Geschäftsmodell von Viscom profitabel aus der aktuellen Situation herauszuführen", heiße es aus der Firmenzentrale.Im Gesamtjahr erwarte der Vorstand einen Umsatz zwischen 70 und 89 Millionen Euro (Vorjahr: 61,6 Millionen Euro). Die EBIT-Marge solle sich voraussichtlich in einem Korridor von drei und neun Prozent bewegen. Dies entspreche einem EBIT in Höhe von 2,1 bis 7,2 Millionen Euro. Eine noch breite Zielspanne, die im Jahresverlauf sicher weiter modifiziert werde.