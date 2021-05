Börsenplätze Visa-Aktie:



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (10.05.2021/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether sind derzeit wohl mitunter die gefragtesten Investitionsobjekte, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V).So habe die nach Bitcoin zweitbekannteste Kryptowährung Ether erst jüngst ein neues Allzeithoch erreicht und zeige seit Jahresbeginn eine beachtliche Performance. Gerade das bevorstehende Upgrade des öffentlichen Ethereum-Blockchain-Netzwerks könnte dem Kurs der Kryptowährung zusätzlichen Schwung verleihen. Ein weiterer Grund für den Anstieg der Kryptos sei auch das wachsende Interesse von etablierten Finanzinstituten wie beispielsweise dem US-amerikanischen Kreditkartenanbieter Visa. Bei der Vorstellung der aktuellen Quartalsergebnisse seien Ether und Co. von Visa-CEO Alfred Kelly explizit zum Thema gemacht worden.Das dezentrale Blockchain-Netzwerk Ethereum mit seiner Kryptowährung Ether setze seine Erfolgsgeschichte weiter fort und habe erst kürzlich ein neues Allzeithoch von USD 3.287 erreicht (Stand: 03.05.2021). Auch wenn man die Performance seit Jahresbeginn betrachte, laufe Ethereum der Nummer Eins, Bitcoin, den Rang ab. Der Anteil von Bitcoin an der gesamten Krypto-Marktkapitalisierung sei seit Jahresbeginn von rund 70 Prozent auf zuletzt knapp 48 Prozent gefallen, während Ethereum seinen Anteil von zwölf auf 15 Prozent habe erhöhen können. Das Interesse der Anleger wandere also sukzessive zu Währungen aus der zweiten und dritten Reihe der Kryptowährungen.Die Gründe für den jüngsten Höhenflug seien insbesondere die gestiegene Akzeptanz als auch die Erwartungen an das bevorstehende Ethereum-Upgrade. Das im März beschlossene Ethereum Improvement Proposal (kurz: EIP) 1559 gelte als größtes und einflussreichstes Update der Blockchain in den letzten Jahren. Durch eine Umstrukturierung der Transaktionsgebühren und Veränderung der Geldpolitik solle das Ethereum-Netzwerk günstiger und schneller werden. Dadurch würden Transaktionen wieder erschwinglicher bei einer gleichzeitigen Verknappung der Angebotsmenge. Ethereum könnte damit sogar ein noch knapperes Gut werden als Bitcoin. Das EIP-1559 Upgrade solle Mitte Juli implementiert werden.Ebenso beigetragen zum Kursanstieg habe die gestiegene Akzeptanz der Kryptowährungen wie die Europäische Investitionsbank (EIB) zeige. Diese habe in Zusammenarbeit mit drei großen Banken Ende April zweijährige digitale Anleihen in Höhe von EUR 100 Mio. lanciert, welche auf der öffentlichen Ethereum-Blockchain registriert seien. Der Verkauf der Ethereum-Anleihen solle von den Investmentbanken Goldman Sachs, Banco Santander und Société Générale beaufsichtigt werden. Sowohl Santander als auch Société Générale hätten bereits selbst eigene Anleihen auf der öffentlichen Blockchain ausgegeben. Das Projekt zeige die zunehmende Akzeptanz des zweitgrößten Krypto-Assets auch bei institutionellen Investoren.Welchen Stellenwert Kryptowährungen für den US-Kreditkartenanbieter hätten, zeige, dass diese im Fokus bei der Vorstellung der jüngsten Quartalsergebnisse gelegen hätten. Visa-CEO, Alfred Kelly, habe hierbei ausführlich über die Krypto-Ambitionen des Unternehmens gesprochen und fünf Bereiche genannt, in denen sich Visa positionieren wolle. Insbesondere solle der Kauf von Kryptowährungen für Konsumenten vereinfacht werden. Dafür arbeite man laut Visa-CEO Kelly eng mit Wallets und Börsen zusammen, um einen reibungslosen Krypto-Kauf mit der Visa-Karte sicherzustellen. Dies könnte außerdem weitere Anreize für die Verwendung von Visa-Karten für Krypto-Käufe auf bestimmten Plattformen beinhalten.Darüber hinaus wolle Visa die Bezahlung mit Kryptowährungen via Visa-Karten gewährleisten. Dafür plane der Kreditkartenanbieter Partnerschaften mit Zahlungs-Gateways wie BitPay, um somit Visa-akzeptierenden Händlern den Einkauf zu ermöglichen. Es zeigt sich, dass die Akzeptanz der Kryptowährungen auch bei Bezahldienstleistern bzw. Kreditkartenanbietern massiv steigt und diese ihr Engagement in diesem Bereich künftig weiter verstärken werden, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 06.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link