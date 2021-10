Börsenplätze Visa-Aktie:



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (27.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gestiegene Kreditkartenzahlungen angesichts der wirtschaftlichen Erholung von der Corona-Krise hätten Visa zu einem kräftigen Gewinnsprung verholfen. Die Aktie von Visa habe nachbörslich leicht zulegen können.In den drei Monaten bis Ende September habe der US-Finanzriese unter dem Strich 3,6 Milliarden Dollar (3,6 Milliarden Euro) verdient und damit 68 Prozent mehr als im stark von der Pandemie belasteten Vorjahreszeitraum. Die konzernweiten Erlöse hätten um 29 Prozent auf 6,6 Milliarden Dollar zugelegt, wie Visa am Dienstag nach US-Börsenschluss in San Francisco mitgeteilt habe.Der Boom bei Online-Zahlungen halte an, zudem komme das internationale Geschäft des Unternehmens wieder deutlich besser in Gang, nachdem während der Corona-Krise etwa viele lukrative Flug- und Hotelbuchungen weggefallen seien. Dank der Erholung des Reiseverkehrs hätten Auslandszahlungen wieder kräftig zugenommen. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, deshalb sei Visa für die Zukunft sehr gut aufgestellt, habe Vorstandschef, Alfred Kelly, gesagt.Verbraucher müssten sich beim Geldabheben oder Bezahlen mit der Girocard im Ausland auf Neuerungen einstellen. Ab 1. Juli 2023 dürften nach einer Entscheidung des US-Visa-Konkurrenten MasterCard keine Maestro-fähigen Girokarten mehr ausgegeben werden, die den Einsatz der beliebten Zahlungskarte außerhalb Deutschlands ermöglichen würden.Die Aktie von Visa habe zuletzt wieder nach oben drehen können. Derzeit kämpfe das Papier mit der 90-Tage-Linie. Kann diese nachhaltig überwunden werden, dürfte das Visa-Papier wieder in Richtung des Ende Juli bei 252,67 Dollar markierten Allzeithochs laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link