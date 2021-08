Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

199,50 EUR +0,91% (23.08.2021, 19:13)



XETRA-Aktienkurs Visa-Aktie:

199,08 EUR +1,06% (23.08.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

234,40 USD +1,31% (23.08.2021, 19:12)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (23.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.NFTs - also digitale Kunstwerke - seien aktuell so gefragt wie noch nie. So manch ein Einzelstück werde für Millionen von Dollar versteigert. Visa sei nun das neueste große Unternehmen, das auf den NFT-Wahn aufspringe. Der US-Zahlungsabwickler habe am Montag mitgeteilt, dass er einen "CryptoPunk", einen von Tausenden von NFT-basierten digitalen Avataren, für fast 150.000 USD in Ethereum gekauft habe.Ein NFT (Non-Fungible Token) sei ein einzigartiger digitaler Vermögenswert, der das Eigentum an einem virtuellen Gegenstand repräsentiere. Im Gegensatz zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen könnten NFTs nicht gegen andere NFTs getauscht werden."Wir glauben, dass NFTs eine wichtige Rolle in der Zukunft des Einzelhandels, der sozialen Medien, der Unterhaltung und des Handels spielen werden", habe Cuy Sheffield, Leiter der Kryptoabteilung bei Visa, am Montag in einem Blogpost gesagt.Auch wenn dieser einzelne Kauf sich nicht weiter auf die Zahlen von Visa auswirken dürfte, stoße das Unternehmen mit dem NFT-Kauf in einem Trendmarkt. Eine frühzeitige Positionierung beim Thema Kryptos dürfte in keinem Fall schaden. Wer bei Visa investiere sei, bleibe daher dabei und lasse die Gewinne einfach weiterlaufen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: