Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

172,50 EUR +0,89% (19.10.2020, 08:39)



Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

171,46 EUR (16.10.2020)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

200,26 USD +0,36% (16.10.2020)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (19.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Visa: Korrektur setzt sich fort - ChartanalyseDer langfristige Aufwärtstrend der Aktien von Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) konnte durch den Corona-Crash im Frühjahr nur vorübergehend gestoppt werden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach einem kurzen Einbruch unter die mittelfristige Unterstützung bei USD 151,56 hätten die Käufer zugeschlagen und für wichtige Kaufsignale gesorgt, die den Absturz beendet und die Aktien zugleich bis Mitte Juni an den Bereich um USD 200,00 angetrieben hätten. Zwischen der Hürde bei USD 202,18 und der früheren Barriere bei USD 184,85 habe der Wert in der Folge seitwärts tendiert, ehe eine weitere Kaufwelle eingesetzt und sogar zum Anstieg bis auf das neue Rekordhoch bei USD 217,35 geführt habe. Hier hätten die Kräfte der Bullen allerdings nachgelassen und der Wert sei an die Unterstützung bei USD 194,48 zurückgefallen, die bislang verteidigt worden sei.Ausblick: Die Aktien von Visa würden sich seit Anfang September in einer kurzfristigen Korrektur befinden, die deutlich die Züge einer bullischen Flagge annehme. Allerdings habe sich gerade in der letzten Woche der Abwärtsdruck nochmals erhöht.Die Long-Szenarien: Kurzfristig könnte es jetzt zu einem weiteren Test der Haltemarke bei USD 194,48 kommen. Diese sollte von den Bullen verteidigt werden und anschließend ein Ausbruch über die obere Abwärtstrendlinie erfolgen. Ein Anstieg über USD 207,89 würde dabei neue Kräfte freisetzen und zu einem Kaufimpuls bis USD 217,35 führen. Darüber wäre sogar der Bereich um USD 230,00 erreichbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Visa-Aktie: