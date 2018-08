Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

124,00 EUR +0,36% (17.08.2018, 10:55)



Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

123,85 EUR +0,15% (17.08.2018, 11:01)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

140,65 USD +0,52% (16.08.2018, 22:01)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (17.08.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Visa: Konsum macht Kasse - AktienanalyseEinmal mehr die Erwartungen übertreffen konnte Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) mit seinen letzten Zahlen. Das zeigte sich in der Aktie. Dank Konsumfreude steigt sie, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Visa biete Banken in mehreren Ländern elektronische Zahlungssysteme an. Dazu würden unter anderem die Kreditkarten des gleichen Namens gehören. Partner würden Einzelhändlern und anderen Anbietern dann Terminals zur Verfügung stellen, an denen Verbraucher bezahlen könnten. Visa selbst gebe keine Kreditkarten noch Kredite aus und lege auch keine Zinssätze fest. Das alles regele das Kreditinstitut, von dem der Kreditkarteninhaber seine Karte habe. Visa garantiere für einen reibungslosen Zahlungsvorgang und beanspruche dafür Gebühren. Der Konzern gliedere sich deshalb in nur ein Segment: Payment Services.Mit einem Volumen von fast 18 Milliarden US-Dollar sei die Visa-Aktie im Jahr 2008 die bis dato größte Emission an der Wall Street gewesen. In Europa agiere der Konzern über die 2015 zurückgekaufte Schwestergesellschaft Visa Europe. Im Vorfeld des Börsengangs sei das Europa-Geschäft ausgelagert worden. Jedoch habe beide Seiten ein unkündbarer und unbefristeter Lizenzvertrag verbunden. Visa verdiene also wie seine Konkurrenten American Express und MasterCard an den Gebühren bei Zahlungen mit seinen Karten. Je häufiger der Kunde an der Kasse seine Visa-Karte zücke, desto mehr verdiene Visa.Wenn der Konsum floriere, zahle der Kunde häufiger mit Karte. Und das sei der Fall, wenn die Wirtschaft brumme. Wegen der anhaltend guten Wirtschaftslage und der somit höheren Ausgabefreude der Konsumenten habe Visa im abgelaufenen Quartal mehr als erwartet verdient, so dass der Überschuss von April bis Juni um 13 Prozent zum Vorjahresquartal gestiegen sei. Dabei hätten die Einnahmen sogar um 15 Prozent zugelegt. Der Konzern habe allerdings an seiner Prognose für das laufende Jahr festgehalten. Der nächste Quartalsbericht folge Ende Oktober. Auch Analysten hätten sich in der Mehrheit optimistisch zur Visa-Aktie geäußert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link