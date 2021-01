Börsenplätze Visa-Aktie:



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (29.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Der US-Finanzkonzern Visa leide in der Corona-Krise weiter unter geringeren Ausgaben von Kreditkartenkunden. Im jüngsten Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) sei der Gewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um vier Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar (2,6 Milliarden Euro) gesunken, wie Visa am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe.Die Erlöse seien um sechs Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar zurückgegangen. Wie beim Rivalen MasterCard habe vor allem ein pandemiebedingter Einbruch von Auslandszahlungen die Bilanz gedrückt.Durch den eingeschränkten Reiseverkehr etwa würden Hotel- und Flugbuchungen wegfallen, bei denen sonst häufig die Kreditkarte gezückt würde. Trotzdem habe sich das Geschäft zum Jahresende insgesamt erholt und der Gewinn sei höher als von Finanzanalysten erwartet ausgefallen. Die Aktie von Visa präsentiere sich derweil am Freitag kaum verändert. Unterstützung erhalte das Papier auch von der Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms um acht Milliarden auf nun über elf Milliarden Dollar.Der Konkurrent MasterCard habe ebenfalls Zahlen gemeldet. Auch er habe zum Jahresende unter geringerer Ausgabefreude von Kreditkartenkunden in der Corona-Krise gelitten. Im vierten Quartal sei der Gewinn gegenüber dem Vorjahreswert um 15 Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar (1,5 Milliarden Euro) gesunken. Die Erlöse seien um sieben Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar zurückgegangen.Anleger, die der "Aktionär"-Empfehlung zu Visa im März vergangenen Jahres gefolgt seien, lägen leicht in Front. Hier gilt es weiter, Position mit einem Stopp bei 130,00 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel. (Analyse vom 29.01.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link