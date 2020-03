Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:

146,00 EUR -0,60% (30.03.2020, 13:38)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

161,56 USD -4,33% (27.03.2020, 21:10)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (30.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) unter die Lupe.Die Visa-Aktie sei jahrelang ein Paradebeispiel für einen mustergültigen Aufwärtstrend gewesen. Die Coronavirus-Krise habe aber auch den Kurs des weltweit führenden Kreditkartenanbieters infiziert und zum Absturz gebracht. Das Papier des US-Konzerns habe seit dem Hoch bei 213 USD rund ein Viertel an Wert verloren. Dabei könnte Corona einen wichtigen Trend befeuern.Der Trend zum bargeldlosen Bezahlen sei ein Megatrend und werde durch die Coronavirus-Krise noch beschleunigt. Hier habe auch der zunehmende E-Commerce, ebenfalls bedingt durch die Pandemie, einen großen Anteil. Top-Profiteur der Entwicklung sei Visa mit einem weltweiten Marktanteil von 50%. Nach dem Kursabsturz komme die Visa-Aktie auf ein 2021er-KGV von 22, was historisch günstig sei. "Der Aktionär" rate zum Einstieg, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:146,38 EUR +0,81% (30.03.2020, 13:56)