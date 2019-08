Tradegate-Aktienkurs Visa-Aktie:

159,92 EUR -0,10% (27.08.2019, 11:50)



NYSE-Aktienkurs Visa-Aktie:

177,59 USD +1,35% (27.08.2019, 00:30)



ISIN Visa-Aktie:

US92826C8394



WKN Visa-Aktie:

A0NC7B



Ticker-Symbol Visa-Aktie Deutschland:

3V64



NYSE-Symbol Visa-Aktie:

V



Kurzprofil Visa Inc.:



Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Kreditkarten, Debitkarten und Guthabenkarten. Unternehmenssitz der Gesellschaft ist San Francisco, USA. (27.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Visa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Kreditkartenkonzerns Visa Inc. (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) in einer aktuellen Aktienanalyse unter de Lupe.Die Dividendenrendite sei mit 0,6% nach Ansicht des Börsenexperten absolut lächerlich. Visa sei aber offensichtlich für viele Anleger eine Aktie, die man sich hinlege und einfach laufen lasse. Sie habe das in den vergangenen Jahren durch einen kontinuierlichen Anstieg eigentlich alles zurückgezahlt. Die Visa-Aktie sei sicherlich nicht billig. Auf Basis der Gewinne für das kommende Jahr liege das KGV im Bereich von 27/28. Da müsse man sich also ordentlich in die Tasche greifen. Nichtsdestotrotz habe sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass man mit Visa in der Hinsicht nichts habe falsch machen können.Anleger könnten die Visa-Aktie reinpacken und einfach liegen lassen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.08.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Visa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Visa-Aktie:160,16 EUR +0,82% (27.08.2019, 11:05)