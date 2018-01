Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bitcoin gilt aufgrund seiner "anonymen" Transaktion als beliebtes Mittel von Kriminellen . Und auch der aktuelle Aufstieg der Währung wird als Indiz für kriminelle Spekulationen auf höchstem Niveau gesehen. Derweil profitiert das Land Hessen von dem Hype. 2014 wurde bei einer Razzia im Jahr 2014 ein Online-Drogenring geschlossen. Dabei wurden insgesamt 126 Bitcoins beschlagnahmt, welche heute knapp 2 Millionen Euro wert sind. Die digitale Währung hatte damals einen Gesamtwert von 50.000 Euro. Jetzt möchte das Land den Bitcoin-Schatz verkaufen. Der Wert ist mittlerweile auf rund 1,9 Millionen Euro gestiegen. Ob der Verkauf lohnt, das wird sich erst noch herausstellen. Steigt der Bitcoin-Kurs weiter, wird man sich in Wiesbaden ärgern. Doch der Staat vertraut bekanntermaßen nicht in Bitcoin und der Verkauf der Coins wird auch ein Signal an den Kurs selbst sein und es wird zu weiteren Einbrüchen kommen, wenn kurzfristiges Abstoßen der Bitcoins aktuell der Plan vieler Teilnehmer ist.Auch die Kurse der Buchmacher für das Sportwetten steigen. Denn es stehen wieder wichtige Spiele an, sowie eine Winterpause der Bundesliga. Auch der FC Bayern hat zurzeit eine ungebremste Fahrt nach oben, während die Borussia sich vom Ausscheiden in der Champions League noch erholen muss. Ein Sieg der Wolfsburger im Januar könnte von daher durchaus möglich sein. Gleichzeitig ist es komplett unverhältnismäßig, angesichts der heutigen Kurskorrektur bei Bitcoin nach dem vorangegangenen Anstieg, den Teufel an die Wand zu malen. Wer den Anfang des Monats Dezember als Ausgangspunkt nimmt, erhält immer noch unter dem Strich ein dickes grünes Plus.Erfahrene Blockchain-Investoren wissen aber auch, dass es in den vergangenen Jahren immer Situationen gegeben hat, in denen der Bitcoin und die anderen Kryptowährungen zeitweise dramatisch gefallen sind, um danach umso stärker zurückzukehren. Denn selbst wenn es temporär steil nach oben und ebenso steil nach unten geht, zeigt der langfristige Trend nach oben. Da kaum jemand genau weiß, warum der Anstieg so rapide und intensiv ist, hat Bitcoin und Glückspiel viel gemeinsam. Die vielen Faktoren, die einen Kurs bestimmen, sind ein Risiko für Anleger jeglicher Währung. (08.01.2018/ac/a/m)