Warum also diese übertriebene Reaktion? Man solle sich an die im Juni 2017 vom Internet-Riesen Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866) angekündigte Übernahme der Biomarkt-Kette Whole Foods Market (ISIN US9668371068/ WKN 886391) erinnern. In einem wegen Preiskrieg und Margenverfall bereits schwächelnden Sektor sei diese Ankündigung von den Anlegern als Kapitulationssignal interpretiert worden. Viele von ihnen hätten befürchtet, dass sich traditionelle Händler langfristig den Internet-Riesen beugen müssten.



Der Einstieg von Amazon in den Sektor habe auch bestätigt, dass die Veräußerung von Gütern und Dienstleistungen in ein Multikanal-Modell eingebettet sein müsse, das Online-Kanäle und traditionelle Geschäfte verbinde. Denn genau dies strebe der US-Riese mit der Übernahme von Whole Foods Market an: Den Zugang zu realen Verkaufsstellen. Alternative, in anderen Bereichen des Handels bereits bewährte Distributionswege, würden gerade im Lebensmittelhandel, der ganz eigene Charakteristiken aufweise, immer relevanter.



Beide Seiten hätten gute Gründe zum Ausbau der Vertriebswege. Amazon, das bereits den Onlinekauf mit Lieferung angeboten habe, veräußere Produkte nun auch in lokalen Geschäften und biete zudem Abholservices an. Traditionelle Einzelhändler würden den umgekehrten Weg gehen. Ebenso wie Wal-Mart mit der Übernahme von Jet.com in der Kombination mit Lagernetz-Investitionen, das für Lieferprozesse wichtig sei, hätten auch andere Händler einen Wandel vollzogen. In Frankreich sei zum Beispiel Monoprix zu nennen: Nach der Bestätigung der Partnerschaft mit Ocado (ISIN GB00B3MBS747/ WKN A1C2GZ) mit dem Ziel, die Frei-Haus-Lieferung von Lebensmitteln auszubauen, habe auch die Konzerntochter Casino vor kurzem die Übernahme des Online-Schuhhändlers Sarenza.com angekündigt.



Der Eintritt von Amazon habe den Wandel allenfalls beschleunigt. Doch die Angst, dass der US-Riese den Sektor überrolle, erscheine in Anbetracht der jüngsten Transaktionen übertrieben. Die aktuellen Entwicklungen im Lebensmittelhandel würden die gesamte Wirtschaft beeinflussen. Die unablässig fortschreitende Digitalisierung schüre zugleich Hoffnungen und Ängste. Des Weiteren führe die Gefahr eines GAFA-Monopols für die Weltwirtschaft bisweilen zu irrationalen Reaktionen. Jedoch dürfe man nicht vergessen, dass auch einige gut geführte traditionelle Unternehmen durchaus die Mittel besitzen würden, sich im digitalen Bereich zu behaupten. (27.02.2018/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Der führende US-Lebensmitteleinzelhändler Wal-Mart (ISIN US9311421039/ WKN 860853) meldete für das 4. Quartal enttäuschende Ergebnisse, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer von La Financière de l'Echiquier.Dies habe dem Titel ein Minus von 10,2% und somit die schlechteste Tagesperformance seit 30 Jahren beschert. Wenngleich der Umsatz und das globale Absatzwachstum über den Erwartungen gelegen hätten, hätten die Anleger den Fokus auf die Dynamik im Online-Handel gelegt, der "nur" um 23% zugelegt habe - gegenüber 50% im Vorquartal. Bedingt sei dies sowohl durch einen nachteiligen Basiseffekt - 2016 habe sich die Einbeziehung der Ergebnisse des in jenem Jahr übernommenen Unternehmens Jet.com (ISIN CA4769081080/ WKN A0LEQT) positiv bemerkbar gemacht - als auch durch "operative Probleme", die sich während des Weihnachtsgeschäfts auf den Konzern ausgewirkt hätten. Die Fokussierung auf diesen Punkt sei jedoch in Anbetracht der umfassenden Investitionen, die der weltweit führende Einzelhändler im E-Commerce getätigt habe, abwegig. So könnten sich die Ergebnisse durchaus sehen lassen: Im Geschäftsjahr 2017/2018 sei der Online-Absatz des Konzerns um 44% gestiegen.