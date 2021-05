NYSE-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:

19,53 USD +13,67% (20.05.2021, 15:56)



ISIN Virgin Galactic-Aktie:

US92766K1060



WKN Virgin Galactic-Aktie:

A2PTTF



NYSE Ticker-Symbol Virgin Galactic-Aktie:

SPCE



Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE Ticker-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (20.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE Ticker-Symbol: SPCE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Virgin Galactic sei eine Glaubensfrage, der Bitcoin der Raumfahrt, so der Aktienprofi. Vorbörslich gehe der Wert um 15% nach oben, weil der Testflug jetzt stattfinde. Es würden wichtige Daten letztendlich erwartet. Je nachdem, wie der Testflug am Samstag laufe, sollte man sich die Virgin Galactic-Aktie auf Wiedervorlage packen. Wenn er erfolgreich sei, könnte sich hier eine Trendwende ankündigen. Die Virgin Galactic-Aktie hat Luft bis sogar 30 USD, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.05.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie: