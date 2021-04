Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE Ticker-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (15.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE Ticker-Symbol: SPCE) unter die Lupe.Sir Richard Branson, der Gründer von Virgin Galactic, habe in den letzten drei Tagen Aktien des Unternehmens in dreistelliger Millionenhöhe verkauft, wie aus einer Wertpapier-Meldung vom Mittwoch hervorgehe, berichte CNBC. Bereits Anfang März habe es einen gewaltigen Insider-Abverkauf gegeben. Die Weltraumtourismus-Aktie sause in Richtung Erde.Konkret: Branson und vier von ihm kontrollierte Unternehmen, darunter die Virgin Group, hätten zwischen dem 12. und 14. April 5.584.000 Aktien von Virgin Galactic verkauft. Die Aktien hätten einen Wert von rund 150 Mio. USD gehabt und seien zu Preisen zwischen 26,85 und 28,73 USD verkauft worden.Bransons Verkauf komme einen Monat, nachdem der Vorsitzende von Virgin Galactic, Chamath Palihapitiya, seinen verbleibenden persönlichen Anteil an dem Unternehmen abgestoßen habe. Palihapitiya habe damals gegenüber CNBC gesagt, er plane, den Verkaufserlös "in ein Projekt zu investieren, das der Bekämpfung des Klimawandels dient, und fügte hinzu, dass er sich dem Team, der Mission und den Aussichten von Virgin Galactic nach wie vor verpflichtet fühlt".Die (kumulierten) Insider-Verkäufe würden alles andere als vertrauensbildend wirken. Zudem sehe das Chartbild negativ aus: So sei die Virgin Galactic-Aktie unter die wichtige 200-Tage-Line (26,52 USD) gerutscht. Kurzum: Es gelte in diesem Fall die gute, alte Börsen-Regel: Besser nicht ins fallende Messer greifen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.04.2021)