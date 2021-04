Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE Ticker-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (16.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE Ticker-Symbol: SPCE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Virgin Galactic-Aktie sei es gestern nach unten gegangen. Das sei einer der Favoriten des Aktienprofis für 2021 gewesen. Er finde nämlich die Idee charmant, dass man irgendwann mit dem Raumschiff in den Weltraum in den Urlaub abhebe. Er sei weiterhin davon überzeugt, dass man die ganzen Stolpersteine aus dem Weg räumen werde.Zuletzt sei der Wert unter Druck gewesen. Hinzu gekommen sei die Korrektur im Tech-Sektor. Davon habe sich die Aktie gar nicht mehr erholt. Der Börsenexperte gebe den Skeptikern zu, dass es sich bei Virgin Galactic weitgehend um den Brand handle. Zuletzt habe Richard Branson Aktien für 150 Mio. USD verkauft. Das komme bei den Anlegern nicht gut an. Die negative Reaktion sei also nachvollziehbar. Es könnte jetzt schwieriger für die Virgin Galactic-Aktie werden, noch mal Fuß zu fassen und eine Haltelinie zu finden. Virgin Galactic ist aber eine Idee von einer zukünftigen Entwicklung, deswegen könnte man eine kleine Position in der Aktie haben und sie an die Seite legen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.04.2021) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link