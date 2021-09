NYSE-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:

24,28 USD -6,58% (03.09.2021, 22:10)



ISIN Virgin Galactic-Aktie:

US92766K1060



WKN Virgin Galactic-Aktie:

A2PTTF



NYSE-Symbol Virgin Galactic-Aktie:

SPCE



Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (06.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des US-Raumfahrtunternehmens Virgin Galactic Holdings Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE-Symbol: SPCE) unter die Lupe.Dem Raumfahrtunternehmen sei ein vorübergehendes Flugverbot erteilt worden. Bis die Sache geklärt sei, sollten Anleger mit dem Neueinstieg abwarten. Söllner gehe aber davon aus, dass es ein gutes Ende für Virgin Galactic geben werde. Virgin Galactic habe als Pionier im Weltraum-Tourismus eine Chance, noch tolle Ergebnisse in den kommenden Jahren zu zeigen. Es bleibe aber eine sehr spekulative Story, denn der Start-up könne mit seinen Plänen noch scheitern und sei dazu auch noch hoch bewertet. Eine kleine Position könnten sehr mutige Anleger jedoch wagen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.09.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie: