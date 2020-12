NYSE-Aktienkurs Virgin Galactic-Aktie:

24,80 USD +4,03% (21.12.2020, 22:10)



ISIN Virgin Galactic-Aktie:

US92766K1060



WKN Virgin Galactic-Aktie:

A2PTTF



NYSE Ticker-Symbol Virgin Galactic-Aktie:

SPCE



Kurzprofil Virgin Galactic Holdings Inc.:



Virgin Galactic Holdings, Inc. (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE Ticker-Symbol: SPCE) ist ein Luft- und Raumfahrtunternehmen, das die bemannte Raumfahrt für Privatpersonen und Forscher anbietet. (22.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Virgin Galactic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Virgin Galactic-Aktie (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE Ticker-Symbol: SPCE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.So sei es mit dem Weltraum-Tourismus: Wenn der Testflug nicht funktioniere, dann gehe es relativ schnell nach unten. Deshalb habe die Virgin Galactic-Aktie auch kräftig an Wert verloren. Am vorvergangenen Wochenende habe der Testflug abgebrochen werden müssen. Die Zündung für die Raketenstufe habe kurz funktioniert. Dann habe man aber abschalten müssen, weil der Computer nicht mehr mitgespielt habe. Das Positive im Negativen: Sie seien sicher gelandet. Vorbörslich sei noch ein bisschen Druck gekommen. Es habe nämlich geheißen, dass Altaktionäre ihre Aktien hätten platzieren wollen. Das hat dem Kurs der Virgin Galactic-Aktie noch mal ein bisschen zugesetzt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.12.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Virgin Galactic-Aktie: