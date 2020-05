Nasdaq-Aktienkurs Village Farms-Aktie:

ISIN Village Farms-Aktie:

CA92707Y1088



WKN Village Farms-Aktie:

A0YJNB



Ticker Symbol Village Farms-Aktie Deutschland:

02V



TSE-Ticker Symbol Village Farms-Aktie:

VFF



Kurzprofil Village Farms International Inc.:



Village Farms (ISIN: CA92707Y1088, WKN: A0YJNB, Ticker Symbol: 02V, TSE-Symbol: VFF) ist ein Unternehmen aus Kanada. Das Basisgeschäft bildet die Produktion von Obst und Gemüse. (22.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Village Farms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Village Farms (ISIN: CA92707Y1088, WKN: A0YJNB, Ticker Symbol: 02V, TSE-Symbol: VFF) unter die Lupe.Zugegeben, Kiffer-Aktien seien in den letzten Monaten total out gewesen. In den letzten Tagen hätten einige Cannabis-Player aber wieder deutliche Lebenszeichen gesendet. Canopy Growth, Cronos oder Aurora Cannabis hätten zweistellige Kurssprünge aufs Parkett hingelegt. Auch die Village Farms-Aktie nach den Q1-Zahlen kräftig zugelegt.Vorstand Michael DeGiglio habe v.a. die starke Entwicklung im Cannabis-Geschäft hervorgehoben. Denn Village Farms sei nicht die klassische Cannabis-Firma wie Canopy Growth, Aurora Cannabis, Aphria oder Cronos Group. Village Farms habe ein solides Stammgeschäft - der Anbau von Obst und Gemüse. Und das seit mehr als 30 Jahren! Hier habe man sich als Qualitäts- und Kostenführer einen Namen gemacht. Der Kurstreiber sei und bleibe jedoch das Cannabis-Geschäft, solle heißen: Das Joint Venture "Pure Sunfarms". Im ersten Quartal habe das Cannabis-Geschäft 2,6 Mio.USD zum Umsatz beigesteuert. Und DeGiglio habe im Bereich Cannabis ehrgeizige Pläne und wolle die Kapazitäten schrittweise ausbauen!Ein Börsenwert von 240 Mio. USD für einen Umsatz von rund 200 Mio. USD für 2020 sei im Hinblick auf die Pläne von Vorstand DeGiglio auf den Ausbau der Cannabis-Produktion nicht zu teuer. Die Village Farms-Aktie eine spannende Comeback-Chance, wenn auch extrem spekulativ. Anleger sollten nur einen kleinen Betrag investieren, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.05.2020)Börsenplätze Village Farms-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Village Farms-Aktie:3,837 EUR +2,43% (22.05.2019, 15:47)