9,29 EUR +6,05% (01.04.2019, 11:15)



9,94 USD (29.03.2019)



US92686J1060



A12GD6



1VT



VKTX



Kurzprofil Viking Therapeutics Inc.:



Viking Therapeutics (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Ticker-Symbol: VKTX) ist ein Unternehmen aus dem Sektor Pharma/Kosmetik/Gentechnik. Das Unternehmen hat seinen Sitz in San Diego (US-Bundesstaat Kalifornien). (01.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Viking Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer Aktienanalyse die Viking Therapeutics-Aktie (ISIN: US92686J1060, WKN: A12GD6, Ticker-Symbol: 1VT, NASDAQ-Ticker-Symbol: VKTX) unter die Lupe.Die Liste der Biotech-Übernahmen sei in diesem Jahr um einige Unternehmen länger geworden. Daran sollte sich auch nichts ändern. Denn große Player würden zum Teil weiter mit heftigen Umsatzeinbußen durch auslaufende Patente und ausgedünnte Pipelines kämpfen. Ein Forschungsbereich, dem eine große Zukunft prophezeit werde, sei die nichtalkoholische Fettleber-Erkrankung, kurz NASH. Der "Aktionär"-Favorit Viking Therapeutics sende wieder Lebenszeichen.Bei Viking Therapeutics drehe sich alles um den Wirkstoff VK2809, der gegen die Erkrankung zum Einsatz kommen solle. Frische Vorab-Daten (das gesamte Datenpaket werde in Kürze auf dem International Liver Congress Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL) in Wien präsentiert) hätten die Aktie letzte Woche klettern lassen.Die äußerst vielversprechenden Ergebnisse hätten bei Leerink-Analyst Pasha Sarraf für eine Neueinschätzung der Papiere von Viking Therapeutics gesorgt. Fortan stufe er die Aktie mit "buy" ein, das Kursziel habe Sarraf von 10 auf satte 21 Dollar nach oben geschraubt. Der Hot-Stock sei daraufhin mit einem Plus von 16,8% am Freitag aus dem Handel gegangen und habe mit dem Sprung über das Februar-Hoch von 9,50 Dollar ein massives Kaufsignal unter hohem Handelsvolumen generiert.Trotz des massiven Kaufsignals sollten ausnahmslos Anleger mit starken Nerven jetzt eine Position auf den heißen Übernahmekandidaten eingehen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 5,80 Euro sei Pflicht. (Analyse vom 01.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link