SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Vifor Pharma-Aktie:

160,70 CHF +2,98% (04.11.2019, 10:54)



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Vifor Pharma-Aktie:

145,20 EUR +3,27% (04.11.2019, 11:10)



ISIN Vifor Pharma-Aktie:

CH0364749348



WKN Vifor Pharma-Aktie:

A2DRZ4



Ticker-Symbol Vifor Pharma-Aktie:

G2AA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Vifor Pharma-Aktie:

VIFN1



Kurzprofil Vifor Pharma:



Die Vifor Pharma Gruppe (ISIN: CH0364749348, WKN: A2DRZ4, Ticker-Symbol: G2AA, SIX Swiss Ex: VIFN1) ist ein globales Pharmaunternehmen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, globale Marktführerin in den Bereichen Eisenmangel, Nephrologie und kardiorenale Therapien zu werden. Das Unternehmen ist der bevorzugte Partner für Pharmaprodukte und innovative, patientenorientierte Lösungen. Die Vifor Pharma Gruppe will Patienten mit schweren und chronischen Krankheiten auf der ganzen Welt dabei helfen, ein Leben in besserer Gesundheit zu führen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet pharmazeutische Produkte für eine optimale Patientenversorgung.



Die Vifor Pharma Gruppe nimmt in allen ihren Kerngeschäften eine führende Position ein und besteht aus folgenden Unternehmen: Vifor Pharma, Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma (ein gemeinsam mit Fresenius Medical Care geführtes Unternehmen), Relypsa und OM Pharma. Die Vifor Pharma Gruppe hat ihren Hauptsitz in der Schweiz und ist an der Schweizer Börse (SIX Swiss Exchange, VIFN, ISIN: CH0364749348) kotiert. Weitere Informationen finden Sie auf www.viforpharma.com (04.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Vifor Pharma-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Vifor Pharma-Aktie (ISIN: CH0364749348, WKN: A2DRZ4, Ticker-Symbol: G2AA, SIX Swiss Ex: VIFN1).Vifor habe eine Handelspartnerschaft mit Janssen Pharmaceuticals (JNJ) zur gemeinsamen Vermarktung von Invokana, einem Medikament zur Behandlung diabetischer Nierenerkrankungen (DKD), in den USA bekannt gegeben.DKD: Fast die Hälfte aller Patienten mit Typ-2-Diabetes müsse mit der Entwicklung diabetischer Nierenerkrankungen rechnen. Diese würden mit einem hohen Risiko von Nierenversagen und kardiovaskulären Erkrankungen einhergehen. Invokana sei derzeit das einzige für DKD indizierte Diabetesmedikament, welches das Fortschreiten diabetischer Nephropatie verlangsame und das Risiko von Krankenhauseinweisungen wegen Herzversagens bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und diabetischen Nierenerkrankungen reduziere.Ausblick 2020: Keine Veränderung - Umsatz über CHF 2 Mrd., EBITDA rund CHF 700 Mio.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Vifor Pharma-Aktie. (Analyse vom 04.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Vifor Pharma-Aktie: