Moderat Bullisches Szenario: Etwas realistischer wäre das Versprechen, keine neuen Zölle (auf die restlichen US-Importe aus China in Wert von 300 Mrd. USD) zu verhängen und die Zölle vom Mai sowie das Huawei-Verbot aufzuheben, falls innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens ein Abkommen geschlossen werde. Die Märkte würden davon ausgehen, dass China auf diesem Weg eine Eskalation vermeiden möchte, um einen Deal zu erzielen.



Moderat Bärisches Szenario: Das wahrscheinlichste Szenario sei die Rückkehr zu den Verhandlungen mit dem Versprechen der USA, keine neuen Zölle aufzuerlegen, solange diese Verhandlungen gut verlaufen würden. Die Märkte könnten zunächst optimistisch reagieren, aber dieses Szenario sei bereits mehr als vollständig eingepreist, und die derzeitigen Handelshemmnisse würden das Wirtschaftswachstum weiterhin belasten. Anleger könnten erkennen, dass ein Deal weit entfernt sei und zu spät kommen könnte, um eine Verlangsamung zu vermeiden.



Bärisches Szenario: Ein Scheitern der Gespräche wäre das Alptraumszenario, denn das würde mehr Zölle und vielleicht sogar geopolitische Spannungen bedeuten. Glücklicherweise scheine dies das unwahrscheinlichste Szenario zu sein.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die erneute Eskalation des Handelsstreits zwischen China und den USA erschütterte im Mai die Märkte, aber vor dem entscheidenden G20-Treffen an diesem Wochenende gibt es wieder mehr Hoffnungen auf bessere Beziehungen, so die Experten von XTB.Werde das Trump-Xi-Treffen in einer Markteuphorie enden oder würden die Investoren enttäuscht sein? Die Experten von XTB würden vier potenzielle Szenarien vorstellen: