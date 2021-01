Auf den ersten Blick hätten die Netflix-Zahlen gar nicht so gut ausgesehen. Netflix habe beim Gewinn pro Aktie mit 1,19 Dollar unter dem Analystenkonsens (1,49 Dollar) gelegen und auch beim Umsatz (6,64 Milliarden Dollar) leicht die Erwartungen (6,65 Milliarden) verfehlt. Entscheidend für das Investorenurteil sei jedoch eine andere Kenngröße gewesen: Die Kalifornier hätten die Anzahl der zahlenden Kunden im Q4 um satte 8,5 Millionen gesteigert (erwartet worden seien 6,5 Millionen).



Bereits in diesem Jahr wolle der Konzern den Break-even beim freien Cashflow erreichen. Spätestens 2022 solle der freie Cashflow positiv sein. Das frei gewordene Geld wolle Netflix zum Schuldenabbau nutzen und über den Aktienrückkauf an seine Aktionäre ausschütten.



Die vier Tech-Giganten hätten allesamt sehr überzeugende Zahlen vorgelegt. Zeitgleich hätten die vier Konzerne gezeigt, dass sie nach wie vor das Maß aller Dinge in ihrer Branche seien.



Alle vier Werte befinden sich auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Und dabei bleibt es auch, so Emil Jusifov.



Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft, Apple, Facebook. (29.01.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX), Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) und Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) haben in den letzten Tagen ihre Quartalsberichte vorgelegt, so Emil Jusifov von "Der Aktionär".Wer vor den Zahlen auf die Schwäche der Tech-Konzerne gesetzt habe, sei des Besseren belehrt worden. Alle vier Konzerne hätten mit ihrem Zahlenwerk überzeugt - mal wieder.Im ersten Quartal (per Ende Dezember) habe Apple einen Gewinn je Aktie von 1,68 Dollar bei einem Umsatz von 111,4 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Der US-Konzern habe damit seinen Umsatz um 21 Prozent gesteigert und habe die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen können.Ein Highlight des Weihnachtsquartals seien die um 17 Prozent auf 65,6 Milliarden Dollar steigenden iPhone-Umsätze gewesen. Doch die anderen Produktkategorien seien sogar noch stärker gewachsen. So habe der Mac-Umsatz um 21 Prozent auf 8,68 Milliarden Dollar zugelegt und die Erlöse mit dem iPad seien um 41 Prozent auf 8,44 Milliarden Dollar gewachsen.Insgesamt habe Facebook einen Gewinn pro Aktie von 3,88 Dollar erzielt. Der Umsatz habe um 22 Prozent auf 28,07 Milliarden Dollar gesteigert werden können. In beiden Fällen sei der Konsens deutlich übertroffen worden. Beindruckend gewesen sei, dass Facebook wieder bei den Nutzerzahlen habe zulegen können. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer (DAUs) habe bei 1,84 Milliarden gelegen, die der monatlich aktiven Nutzer (MAUs) bei 2,8 Milliarden. In beiden Fällen seien die Erwartungen übertroffen worden.