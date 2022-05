3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Vienna Insurance Group AG:



Die Vienna Insurance Group (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wiener Börse-Symbol: VIG) ist eine der führenden internationalen Versicherungen in Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen bietet innovativen, hochwertigen Versicherungsschutz bei individueller Beratung und umfangreiche Serviceleistungen in den Bereichen Lebens- und Nichtlebensversicherungen an. Abgedeckt werden dabei über die verschiedenen Tochtergesellschaften die unterschiedlichsten Versicherungsfälle wie Kfz, Unfall, Berufsunfähigkeit, Pflege, Hausrat, Krankheit, Reise oder Rechtschutz und Lebensversicherungen. Für Geschäfts- und Privatkunden gibt es jeweils spezielle Produkte und Angebote, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. (17.05.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Vienna Insurance Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vienna Insurance Group AG (VIG) (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wiener Börse-Symbol: VIG) unter die Lupe.Die Vienna Insurance Group habe ein solides Quartal mit einem deutlichen Prämienwachstum (11%) im Jahresvergleich verzeichnet. Die Rentabilität sei durch eine Rückstellung in Höhe von EUR 75 Mio., die das Unternehmen im Zusammenhang mit Investments in russische Anleihen gebildet habe, sowie durch negative Währungseffekte in Höhe von EUR 25,6 Mio., die in den sonstigen Erträgen verbucht worden seien, beeinträchtigt worden. Ansonsten hätten die meisten anderen Finanzkennzahlen den Erwartungen entsprochen. Die Schaden-Kosten-Quote von 94,6% habe den Analysten- und Konsensprognosen entsprochen (EUR 94,8% bzw. 94,9%) und die Kostenquote habe bei 25,8% gelegen (RBIe 26,0%).Das starke Prämienwachstum sei von allen Segmenten getragen worden, vor allem aber von der Schaden- und Unfallversicherung, die durch ein deutliches Wachstum in Rumänien und Tschechien angekurbelt worden sei. Aber auch die anderen Sparten hätten mit 5,5% (Leben) und 10,3% (Kranken) beachtliche Wachstumsraten verzeichnet. Die verdienten Nettoprämien seien im Jahresvergleich um 8,5% gestiegen und hätten damit im Rahmen der Analysten- und über den Konsenserwartungen gelegen.Das Unternehmen habe im Finanzergebnis eine Rückstellung in Höhe von 75 Mio. EUR für potenzielle Verluste aus dem Russland Exposure verbucht, was zu einem Rückgang von ca. EUR 25 Mio. gegenüber dem Vorjahr geführt habe. Die Rückstellung sei teilweise durch höhere Erträge aus Wertsteigerungen und Veräußerungen (EUR +22 Mio.) kompensiert worden.Der Buchwert je Aktie habe sich nach mehreren Jahren des Anstiegs deutlich von EUR 43,7 auf EUR 40,8 verringert, was auf die Bewertung von zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren zurückzuführen sei, die aufgrund höherer Zinserwartungen einen Rückgang verzeichnet hätten.Die Vienna Insurance Group habe auch über ihr Engagement in Russland informiert, das von EUR 210 Mio. auf EUR 190 Mio. zurückgegangen sei. Darin seien Bareinlagen bei der Sberbank nicht enthalten. Die VIG plane nach wie vor ein positives operatives Ergebnis im GJ 22, habe aber aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten keine genauere Prognose abgegeben.Die letzte Empfehlung für die Vienna Insurance Group-Aktie lautet "Kauf", so Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der RBI. (Analyse vom 17.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen