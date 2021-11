Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Vienna Insurance Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vienna Insurance Group-Aktie

26,00 EUR -0,57% (18.11.2021, 12:44)



Wiener Börse-Aktienkurs Vienna Insurance Group-Aktie

25,85 EUR -1,34% (18.11.2021, 14:06)



ISIN Vienna Insurance Group-Aktie:

AT0000908504



WKN Vienna Insurance Group-Aktie:

A0ET17



Ticker-Symbol Vienna Insurance Group-Aktie:

WSV2



Wiener Börse-Symbol Vienna Insurance Group-Aktie:

VIG



Kurzprofil Vienna Insurance Group AG:



Die Vienna Insurance Group (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wiener Börse-Symbol: VIG) ist eine der führenden internationalen Versicherungen in Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen bietet innovativen, hochwertigen Versicherungsschutz bei individueller Beratung und umfangreiche Serviceleistungen in den Bereichen Lebens- und Nichtlebensversicherungen an. Abgedeckt werden dabei über die verschiedenen Tochtergesellschaften die unterschiedlichsten Versicherungsfälle wie Kfz, Unfall, Berufsunfähigkeit, Pflege, Hausrat, Krankheit, Reise oder Rechtschutz und Lebensversicherungen. Für Geschäfts- und Privatkunden gibt es jeweils spezielle Produkte und Angebote, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. (18.11.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Vienna Insurance Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vienna Insurance Group AG (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wiener Börse-Symbol: VIG) unter die Lupe.Die Vienna Insurance Group habe das starke Wachstum des Vorquartals von 8,7% fortsetzen können, während die Analysten der Raiffeisen Bank International AG und der Konsens ein etwas geringeres Wachstum von 5% erwartet hätten. Es überrasche nicht, dass das Management aufgrund der Topline-Dynamik in den letzten beiden Quartalen seine Brutto-Prognose von "auf dem Niveau von 2020" auf "über dem Niveau von 2020" erhöht habe. Ansonsten hätten die Finanzkennzahlen jedoch relativ genau den Erwartungen entsprochen, was zu einem Vorsteuerergebnis von EUR 124,7 Mio. (RBIe EUR 123,2 Mio., Konsens EUR 121,7 Mio.) geführt habe. Die Vorsteuerergebnis-Prognose von EUR 450-500 Mio. und eine Combined Ratio von ca. 95% seien bestätigt worden.Die gebuchten Bruttoprämien der Vienna Insurance Group hätten ihr starkes Wachstum von 8,7% auf EUR 3,6 Mrd. im Quartal fortgesetzt (3,5% über dem Konsens und der RBIe). Dies sei vor allem auf einen enormen Anstieg von fast 11% auf EUR 1,6 Mrd. in der Schaden- und Unfallversicherung zurückzuführen gewesen. Auch die Lebens- und Krankenversicherungen hätten sich mit +5% auf EUR 818 Mio. bzw. +7% auf EUR 130 Mio. im Jahresvergleich gut entwickelt.Bei den Schäden habe das Unternehmen eine solide Leistung mit einer Schaden/Kosten-Quote von 95,3% in einem von Sommerstürmen geprägten Quartal gezeigt. Dies stelle einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr dar, der auf eine niedrigere Schadenquote (63,6% gegenüber 64,9%) zurückzuführen sei, während die Kostenquote im Jahresvergleich relativ stabil geblieben sei.Da die Ergebnisse im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen hätten, würden sie die Analysten der Raiffeisen Bank International AG als neutral für den Investment Case betrachten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.