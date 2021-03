Tradegate-Aktienkurs Vienna Insurance Group-Aktie

Kurzprofil Vienna Insurance Group:



Die Vienna Insurance Group (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wien: VIG) ist eine der führenden internationalen Versicherungen in Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen bietet innovativen, hochwertigen Versicherungsschutz bei individueller Beratung und umfangreiche Serviceleistungen in den Bereichen Lebens- und Nichtlebensversicherungen an. Abgedeckt werden dabei über die verschiedenen Tochtergesellschaften die unterschiedlichsten Versicherungsfälle wie Kfz, Unfall, Berufsunfähigkeit, Pflege, Hausrat, Krankheit, Reise oder Rechtschutz und Lebensversicherungen. Für Geschäfts- und Privatkunden gibt es jeweils spezielle Produkte und Angebote, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. (18.03.2021/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Vienna Insurance Group: Runde Investmentstory! - AktienanalyseMit einem Gewinneinbruch um ein Drittel beendete die Vienna Insurance Group (VIG) (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wien: VIG) das Corona-Jahr 2020, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Grund dafür seien bereits zum Halbjahr vorgenommene Firmenwertabschreibungen in Osteuropa von rund 120 Mio. Euro sowie ein rückläufiges Finanzergebnis gewesen. Die Prämieneinnahmen seien mit 10,4 Mrd. Euro in etwa stabil geblieben. Vor Steuern sei VIG mit 346 Mio. Euro in der anvisierten Bandbreite von 300 Mio. bis 350 Mio. Euro gelandet. Für 2021 sei Konzernchefin Elisabeth Stadler aber positiv gestimmt und peile bei stabilen Prämien einen Gewinn vor Steuern von 450 Mio. bis 500 Mio. Euro an. Damit würde sich Österreichs größter Assekuranzkonzern wieder dem Vorkrisenniveau von 522 Mio. Euro nähern.Noch nicht eingerechnet sei die jüngste Übernahme des Osteuropa-Geschäfts der niederländischen Aegon. Für 830 Mio. Euro würden 15 Gesellschaften in Ungarn, Polen, Rumänien und der Türkei erworben. Für die in 30 Ländern tätige VIG sei das der zweitgrößte Zukauf in der Firmengeschichte. "Es ist ein großer, wichtiger Schritt, die führende Position in Osteuropa nachhaltig zu festigen", so Stadler. Daten von 2019 zufolge hole sich VIG rund 600 Mio. Euro Versicherungsprämien, ein Pensionskassenvolumen von rund fünf Mrd. Euro sowie rund 4,5 Mio. neue Kunden an Bord. Und Stadler könne sich weitere Zukäufe vorstellen. Polen sei etwa ein interessanter Markt, wo mit einigen Akquisitionsmöglichkeiten zu rechnen sei. VIG werde sich diese Optionen ansehen, sofern sie von der Strategie her passen würden und der Preis stimme.Alles in allem ist VIG eine runde Investmentstory - auch für konservative Anleger, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2021)