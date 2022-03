3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Kurzprofil Vienna Insurance Group AG:



Die Vienna Insurance Group (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wiener Börse-Symbol: VIG) ist eine der führenden internationalen Versicherungen in Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen bietet innovativen, hochwertigen Versicherungsschutz bei individueller Beratung und umfangreiche Serviceleistungen in den Bereichen Lebens- und Nichtlebensversicherungen an. Abgedeckt werden dabei über die verschiedenen Tochtergesellschaften die unterschiedlichsten Versicherungsfälle wie Kfz, Unfall, Berufsunfähigkeit, Pflege, Hausrat, Krankheit, Reise oder Rechtschutz und Lebensversicherungen. Für Geschäfts- und Privatkunden gibt es jeweils spezielle Produkte und Angebote, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. (18.03.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Vienna Insurance Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vienna Insurance Group AG (VIG) (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wiener Börse-Symbol: VIG) weiterhin zu kaufen.Die Vienna Insurance Group (VIG) sei eines der führenden Versicherungsunternehmen im CEE-Raum mit Firmensitz in Wien. Die Gruppe biete Produkte in den Segmenten Lebens-, Gesundheits- und Schadens-/Unfallversicherung an.Der Konzern habe eine Vereinbarung mit der ungarischen Staatsholding Corvinus getroffen, welche endgültig die Übernahme der Aegon Ungarn durch die VIG ermöglichen sollte. Die ungarische Holding werde eine Minderheitsbeteiligung von 45% an allen lokalen Tochtergesellschaften der VIG sowie an der bestehenden Unionsversicherung für EUR 350 Mio. erwerben. Angesichts des Preises der gesamten Aegon-Akquisition in Höhe von EUR 830 Mio., die auch die Türkei, Rumänien und Polen umfasse, erscheine die Bewertung nach Ansicht der Analysten der RBI relativ attraktiv.Für das laufende Geschäftsjahr 2022 würden die Analysten der RBI mit einem Prämien-Wachstum von 5,4% rechnen, wobei sie die Konsolidierung von Aegon zur Jahresmitte erwarten würden. Die steigende Inflation sollte stützend wirken, jedoch dürften die Abwertung der Währungen im CEE-Raum, die wirtschaftliche Entwicklung und ein zu erwartender Prämienrückgang in der Ukraine bremsen. Aufgrund der zunehmenden Inflation würden die Analysten der RBI von einem Anstieg der Schaden-Kostenquote von 94,2% auf 94,9% ausgehen. Insgesamt würden die Analysten der RBI auf bereinigter Basis eine stagnierende EBT-Entwicklung erwarten, wobei die Aegon-Konsolidierung negative Effekte kompensieren sollte.Der Wiener Konzern erwirtschafte ca. EUR 100 Mio. des Prämienvolumens und ca. EUR 10 Mio. des Gewinns in der Ukraine. Vermögensseitig habe die Vienna Insurance Group ein Russland-Exposure von EUR 210 Mio. und in der Ukraine ein Engagement von EUR 60 Mio. was gesamt ca. 1% des Investmentportfolios entspreche. Obwohl das direkte Risiko in den beiden Ländern relativ gering sei, würden die erhöhte Volatilität auf den Finanzmärkten und die Kosteninflation, die zu höheren Kosten und Schäden führen könnte, nach Ansicht der Analysten der RBI Risikofaktoren darstellen.Das Unternehmen habe im GJ 2021 die eigenen Prognosen übertroffen. Die Bruttoprämien seien auf EUR 11 Mrd. gestiegen, mit einem immer noch starken Wachstum von ca. 6,8% im vierten Quartal, das jedoch leicht unter der Wachstumsdynamik von dem zweiten und dem dritten Quartal (8,4% bzw. 8,7%) gelegen habe. Der vorgeschlagene Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr solle bei EUR 1,25 pro Aktie liegen.Das Unternehmen dürfte in den kommenden Jahren von steigenden Zinsen und der Integration der von Aegon übernommenen CEE-Geschäfte profitieren. Das Engagement in der Ukraine und in Russland sei relativ gering, aber die Volatilität der Finanzmärkte, insbesondere im CEE-Raum, sei ein Risikofaktor. Die VIG sei ein relativ stabiler Wert, der seit mehreren Jahren mit einem deutlichen Abschlag gegenüber den Wettbewerbern gehandelt werde. Die führende Marktposition in CEE, die relativ geringe Ergebnisvolatilität und die regelmäßigen Dividendenzahlungen mit einer attraktiven Rendite von 5% bis 6% machen das Unternehmen unserer Meinung nach zu einem interessanten Anlageobjekt, so die Analysten der RBI. (Analyse vom 18.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen