Kurzprofil Victoria's Secret & Co:



Victoria's Secret & Co (ISIN: US9264001028, WKN: A3CU0R, Ticker-Symbol: 8FR, NYSE Ticker-Symbol: VSCO) ist ein Einzelhandelsunternehmen für Damenunterwäsche und andere Bekleidung, Körperpflege- und Schönheitsprodukte. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über zwei Marken, Victoria's Secret und PINK. Das Unternehmen betreibt zwei Segmente: Nordamerika und International. Die Produktkategorie des Unternehmens umfasst Düfte, Schönheitspflege, Bekleidung, Loungewear, Nachtwäsche, Sportbekleidung und Bademode.



Das Unternehmen betreibt ca. 867 Läden in Nordamerika und 520 Läden außerhalb Nordamerikas, darunter 62 vom Unternehmen betriebene Läden im Großraum China und 458 von Partnern betriebene Läden in ganz Amerika, Europa, Asien, Afrika und im Nahen Osten. Das Unternehmen bietet seine Produkte online unter www.VictoriasSecret.com und www.PINK.com sowie über andere Online-Kanäle an. (18.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Victoria's Secret-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Victoria's Secret & Co (ISIN: US9264001028, WKN: A3CU0R, Ticker-Symbol: 8FR, NYSE Ticker-Symbol: VSCO) unter die Lupe.Die Aktie von Victoria's Secret zähle am Donnerstag zu den Top-Werten an der Wall Street. Der Unterwäsche-Händler habe im abgelaufenen Quartal aufgrund von Sondereffekten deutlich weniger als im Vorjahr verdient, habe aber die Prognosen übertreffen können. Die Analysten von Wells Fargo würden deshalb einen starken Kursanstieg erwarten.Victoria's Secret habe im Sommer den Spin-off vom früheren Mutterkonzern L Brands vollzogen und sei seitdem als eigenständige Gesellschaft an der Börse notiert.Wells Fargo gehe davon aus, dass die Aktie aufgrund der "besser als befürchteten" Ergebnisse für das dritte Quartal stark zulegen werde. Der Quartalsumsatz und der Gewinn seien stark gewesen und die Aussichten für das vierte Quartal lägen über den Erwartungen der Anleger, so Analyst Ike Boruchow.Er habe die "gesunde Dynamik" der Marke und die Bewertung der Aktie hervorgehoben. Gleichzeitig habe Boruchow das Unternehmen als Top-Pick in der Branche bestätigt, das bei seinem Turnaround "auf einem guten Weg" sei. Das Kursziel habe er von 85 auf 90 Dollar erhöht, was einem Potenzial von annähernd 60 Prozent entspreche.Die Zahlen von Victoria's Secret hätten viele Marktteilnehmer überrascht. Wie schon HUGO BOSS könnte auch dieser Konzern eine erfolgreiche Turnaround-Story schreiben. Optimal wäre nach dem kurzfristigen Anstieg ein Rücksetzer bis 55 Dollar.Sollte aber der Widerstand bei 58 Dollar gebrochen werden, empfiehlt sich ein prozyklischer Einstieg, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link