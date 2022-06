Tradegate-Aktienkurs Victoria's Secret-Aktie:

42,17 EUR +9,79% (01.06.2022, 20:00)



NYSE-Aktienkurs Victoria's Secret Aktie:

45,12 USD +9,49% (01.06.2022, 20:23)



ISIN Victoria's Secret-Aktie:

US9264001028



WKN Victoria's Secret-Aktie:

A3CU0R



Ticker-Symbol Victoria's Secret-Aktie:

8FR



NYSE Ticker-Symbol Victoria's Secret-Aktie:

VSCO



Kurzprofil Victoria's Secret & Co:



Victoria's Secret & Co (ISIN: US9264001028, WKN: A3CU0R, Ticker-Symbol: 8FR, NYSE Ticker-Symbol: VSCO) ist ein Einzelhandelsunternehmen für Damenunterwäsche und andere Bekleidung, Körperpflege- und Schönheitsprodukte. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über zwei Marken, Victoria's Secret und PINK. Das Unternehmen betreibt zwei Segmente: Nordamerika und International. Die Produktkategorie des Unternehmens umfasst Düfte, Schönheitspflege, Bekleidung, Loungewear, Nachtwäsche, Sportbekleidung und Bademode.



Das Unternehmen betreibt ca. 867 Läden in Nordamerika und 520 Läden außerhalb Nordamerikas, darunter 62 vom Unternehmen betriebene Läden im Großraum China und 458 von Partnern betriebene Läden in ganz Amerika, Europa, Asien, Afrika und im Nahen Osten. Das Unternehmen bietet seine Produkte online unter www.VictoriasSecret.com und www.PINK.com sowie über andere Online-Kanäle an. (01.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Victoria's Secret-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Victoria's Secret & Co (ISIN: US9264001028, WKN: A3CU0R, Ticker-Symbol: 8FR, NYSE Ticker-Symbol: VSCO) unter die Lupe.Die Aktie von Victoria's Secret zähle am Mittwoch zu den wenigen Lichtblicken an der Wall Street. Die Aktie lege am Mittwochabend um mehr als fünf Prozent zu, nachdem der Unterwäsche-Händler am Vorabend seine Quartalszahlen vorgelegt und die Erwartungen des Marktes übertroffen habe. Die Analysten würden deutlich mehr Potenzial sehen.Das Dessous-Unternehmen habe trotz eines Umsatzrückgangs um 4,5 Prozent auf 1,48 Milliarden Dollar einen Gewinn von 80,8 Millionen Dollar ausgewiesen. Pro Aktie habe Victoria's Secret 1,11 Dollar und damit deutlich mehr verdient, als die Analysten erwartet hätten (84 Cent). Der Umsatz habe in line mit den Schätzungen gelegen.Für Wells Fargo (Kursziel 60 Dollar) sei der Turnaround trotz eines schwierigen makroökonomischen Umfelds auf Kurs. VitalKnowledge habe gesagt, dass die Zahlen ein "großer Sieg" inmitten der Düsternis des Einzelhandels seien.Die Aktie von Victoria's Secret könnte nach den Zahlen tatsächlich die Kurve kriegen. Mutige Anleger schmücken ihr Depot mit ein paar Aktien des Dessous-Händlers, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Victoria's Secret-Aktie: