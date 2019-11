Börsenplätze Vestas-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Vestas-Aktie:

81,18 Euro +7,58% (07.11.2019, 13:14)



Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

80,38 Euro +10,53% (07.11.2019, 13:24)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0010268606



WKN Vestas-Aktie:

913769



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kurzprofil Vestas Wind Systems:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer 1 der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (07.11.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Turbinenbauer Vestas habe am Donnerstag Zahlen vorgelegt. Einmal mehr habe sich der dänische Weltmarktführer von der schwächelnden Konkurrenz abgehoben und Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Nach den schwachen Zahlen von Siemens Gamesa zu Beginn der Woche verleihe das der Branche wieder Schwung - die Vestas-Aktie klettere um sechs Prozent.Im dritten Quartal sei der Umsatz von Vestas um 30 Prozent auf 3,65 Milliarden Euro geklettert. Das bereinigte EBIT habe sogar um 55 Prozent auf 3,65 Milliarden Euro zugelegt. Auch die vollen Auftragsbücher würden beeindrucken: Ende September hätten Bestellungen im Wert von 16,5 Milliarden Euro in den Büchern gestanden, inklusive Serviceaufträge seien es sogar 32,8 Milliarden Euro gewesen. Alleine im dritten Quartal seien Aufträge für 3,5 Milliarden Euro hereingekommen - 40 Prozent mehr als vor einem Jahr.Auch in den kommenden Monaten und 2020 rechne Konzernchef Henrik Andersen mit einer lebhaften Nachfrage. Volle Auftragsbücher seien in der boomenden Windbranche allerdings keine Überraschung. Positiv steche Vestas vor allem mit der Marge vor. Während der deutsche Rivale Nordex noch immer unprofitabel sei und auch Siemens Gamesa zuletzt mit der Profitabilität enttäuscht habe, habe Vestas die EBIT-Marge von 9,8 auf 11,8 Prozent steigern können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link