Börsenplätze Vestas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

146,65 EUR +7,63% (29.10.2020, 16:21)



Xetra-Aktienkurs Vestas-Aktie:

146,75 EUR +7,12% (29.10.2020, 16:17)



Kopenhagener Börse-Aktienkurs Vestas-Aktie:

1.018,00 DKK -2,12% (28.10.2020)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0010268606



WKN Vestas-Aktie:

913769



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kurzprofil Vestas Wind Systems:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (29.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät zum Kauf der Aktie des dänischen Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO).Mit einem deutlichen Kurssprung sorge der Turbinenbauer Vestas am Donnerstag für Aufsehen. Der dänische Weltmarktführer übernehme den Anteil von Mitsubishi Heavy Industries (MHI) am gemeinsamen Joint Venture und weite gleichzeitig die Zusammenarbeit mit den Japanern aus. Am Markt komme das gut an.Gemeinsam mit MHI betreibe Vestas das Joint Venture MHI Vestas Offshore Wind. Nun übernehme der Nordex-Rivale aber den 50-prozentigen Anteil der Japaner im Wert von 709 Millionen Euro. MHI bekomme dafür rund fünf Millionen neue Vestas-Aktien, was einer Beteiligung von rund 2,5 Prozent entspreche. Zudem werde MHI für einen Sitz im Verwaltungsrat nominiert.Vestas wolle so die Position im zukunftsträchtigen Offshore-Windenergiemarkt ausbauen. Ziel sei es, bis 2025 einer der führenden Akteure zu sein. Gleichzeitig solle auch künftig mit MHI eng zusammengearbeitet werden - unter anderem für nachhaltige Energielösungen rund um grünen Wasserstoff. Zudem werde in Japan ein neues Joint Venture für den Vertrieb von Onshore- und Offshoreanlagen gegründet.Die Vestas-Aktie klettert in Richtung des Rekordhochs und bleibt auf der Kaufliste des "Aktionär", so Maximilian Völkl. (Analyse vom 29.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link