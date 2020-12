Börsenplätze Vestas-Aktie:



Kurzprofil Vestas Wind Systems:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (01.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) unter die Lupe.Nach der Genehmigung des 709 Mio. Euro schweren Deals mit Mitsubishi Heavy Industries (MHI) durch die EU-Kommission fokussiere sich der dänische Konzern künftig auch stärker auf Offshore-Wind. In diesem Bereich liege noch viel Potenzial.Laut dem Research-Unternehmen Wood Mackenzie würden die installierten Offshore-Kapazitäten in diesem Jahr bereits deutlich von 6,1 Gigawatt (GW) im Vorjahr auf 6,6 GW steigen. Das Wachstum gehe aber erst richtig los. 2028 sollten es bereits 25,8 GW sein - knapp viermal so viel wie aktuell.Der Global Wind Energy Council (GWEC) gehe davon aus, dass bis 2030 so weltweit mehr als 205 GW an Offshore-Kapazitäten neu installiert würden. Noch sei Siemens Gamesa in diesem Bereich klarer Markführer. Doch mit dem MHI-Deal wolle Vestas angreifen. Das Joint-Venture werde komplett übernommen, die Zusammenarbeit mit Mitsubishi gleichzeitig ausgebaut.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link