Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

24,59 EUR +0,78% (09.06.2022, 09:45)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0061539921



WKN Vestas-Aktie:

A3CMNS



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kopenhagen-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



NASDAQ OTC-Symbol Vestas-Aktie:

VWSYF



Kurzprofil Vestas Wind Systems A/S:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (09.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) unter die Lupe.Nach zahlreichen Hiobsbotschaften und Prognosesenkungen hätten sich die Aktien der Turbinenbauer zuletzt wieder erholt. Auch Vestas habe sich mehr als 20% von den Tiefs lösen und von der grundsätzlich guten Branchenstimmung für Green-Tech-Werte profitieren können. Aber jetzt senke das Analysehaus Bernstein das Kursziel für die Vestas-Aktie von 250 auf 245 DKK (Dänische Kronen) - das seien umgerechnet etwa 32,95 Euro. Das "outperform"-Votum sei bestätigt worden.Auch Vestas könne sich dem Margendruck in der Branche nicht entziehen. Die Dänen seien aber zumindest margenstärker als etwa der deutsche Rivale Nordex. Nachhaltig steigende Kurse sollten jedoch auch hier erst möglich sein, wenn die Profitabilität steige und der Druck durch Lieferkettenprobleme und hohe Energiekosten abebbe. Bis dahin könnten Anleger weiter abwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Vestas-Aktie:24,55 EUR +1,17% (09.06.2022, 09:32)