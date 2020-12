Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Vestas Wind Systems:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (21.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) unter die Lupe.Das mutierte Coronavirus sorge am Montag branchenübergreifend für deutliche Verluste an der Börse. Doch einzelne Werte würden sich gegen den Trend stemmen. So setze der Turbinenbauer Vestas seine Rekordjagd unbeirrt weiter fort. Und das zurecht, denn beim dänischen Weltmarktführer würden die guten Nachrichten nicht abreißen.In Schweden habe sich Vestas nun einen 34-Megawatt-Auftrag von Rabbalshede Kraft gesichert. Im ersten Quartal 2022 sollten acht V150-4.2 MW-Turbinen ausgeliefert werden. "Ich möchte mich bei unserem langfristigen Partner Rabbalshede Kraft für das Vertrauen bedanke, dass sie in die Wettbewerbsfähigkeit unserer 4-MW-Plattform-Technologie und unseren Service setzen", so Vestas-Manager Juan Furones.Bereits am Freitag habe Vestas bereits für Aufsehen gesorgt, als bekannt geworden sei, dass der Konzern für 500 Millionen Euro eine 25-Prozent-Beteiligung an Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) übernehme. Der Konzern wolle damit die Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien noch besser abdecken. Teil der Transaktion solle etwa die Gründung eines neuen Energy Transition Fund sein, der in Technologien wie Power-to-X investieren solle.Vestas sei bereits heute Weltmarktführer bei Windturbinen. Die Nachfrage nach den Lösungen des Konzerns bleibe hoch. Neue Trends wie Power-to-X würden dem Konzern in die Karten spielen.Anleger bleiben auch nach der Rekordjagd an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Seit der Empfehlung im Mai stünden bereits 115 Prozent Plus zu Buche. (Analyse vom 21.12.2020)