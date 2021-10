Börsenplätze Vestas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Vestas-Aktie:

33,82 EUR +0,77% (18.10.2021, 16:05)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0061539921



WKN Vestas-Aktie:

A3CMNS



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kopenhagen-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



NASDAQ OTC-Symbol Vestas-Aktie:

VWSYF



Kurzprofil Vestas Wind Systems A/S:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (18.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Turbinenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) unter die Lupe.Das beeindruckende Comeback von Green-Tech-Aktien in der vergangenen Woche habe auch bei Vestas für neuen Schwung gesorgt. Der Windanlagenbauer notiere wieder rund zehn Prozent über den jüngsten Tiefs.Der Turbinenbauer arbeite bereits seit Längerem an einer strategischen Neuausrichtung. So sei das Offshore-Geschäft wieder in den Konzern eingegliedert oder mit Lateinamerika eine neue Zielregion aufgebaut worden. Nun werde auch das Geschäft in Asien neu gestaltet. Die Bereiche China und Asien-Pazifik würden dazu in einem Bereich Greater Asia zusammengefasst, der wieder den Namen Asien-Pazifik bekomme."Der globale Energiemarkt verändert sich schnell und der Schlüssel zu dieser Entwicklung sind die schnell wachsende Energienachfrage in Asien, die kontinuierliche Entwicklung der Lieferketten der Windenergie sowie die rasche Expansion der Offshore-Windenergie von Europa hin zum Rest der Welt", so Vestas-CEO Henrik Andersen. "Durch die Schaffung einer einzigen Vestas-Geschäftsregion für den Großraum Asien stärken wir unsere regionale Aufstellung."Die Dänen seien gut positioniert, um von den starken Aussichten der Windkraft zu profitieren. Sowohl im zukunftsträchtigen Offshore-Geschäft als auch im traditionelleren Onshore-Geschäft gehöre Vestas zu den Marktführern.Angesichts der höheren Profitabilität gegenüber den Rivalen Nordex und Siemens Gamesa bleibe die Vestas-Aktie derzeit der Favorit des AKTIONÄR unter den Turbinenbauern. Der Stoppkurs liegt bei 27 Euro, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 18.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link