XETRA-Aktienkurs Vestas-Aktie:

70,18 Euro +1,68% (14.12.2018, 12:55)



Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

70,26 Euro -0,37% (14.12.2018, 13:30)



Vestas-Aktie Aktienkurs an der Börse in Kopenhagen:

DKK 524,80 -0,61% (14.12.2018, 13:27)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0010268606



WKN Vestas-Aktie:

913769



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kurzprofil Vestas Wind Systems:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer 1 der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (14.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) unter die Lupe.Die Windenergie-Branche könne auf ein eher durchwachsenes Jahr zurückblicken. Sowohl das deutsche Aushängeschild Nordex als auch die dänische Vestas würden in einem herausforderndem Marktumfeld mit fallenden Turbinenpreisen und dadurch sinkenden Margen kämpfen. Doch es gebe Licht am Ende des Tunnels, wie die jüngste Kursentwicklung der Vestas-Aktie zeige. Unterstützt werde der Höhenflug durch einen neuen Großauftrag aus Indien.126 Windkraftanlagen des Typs V120-2.0 MW mit einer Leistung von insgesamt 252 Megawatt habe Vivid Solaire Energy, eine Tochter des Energieversorgers Engie, bei Vestas in Auftrag gegeben. Dabei handle es sich um den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte aus Indien. Über die Turbinen-Lieferung hinaus bleibe Vestas auch als Dienstleister im Geschäft. Damit setze sich die starke Auftragslage bei den Dänen fort - zuletzt habe das Unternehmen weitere Großaufträge in Italien und Schottland an Land ziehen können.Nach einer monatelangen Konsolidierung sei die Vestas-Aktie getrieben durch die positive Auftragsentwicklung sowie die Aussicht auf stabilere Preise über die Widerstandszone bei 460 Dänische Kronen nach oben ausgebrochen. Letztlich habe die Aufwärtsbewegung an Dynamik gewonnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vestas-Aktie: