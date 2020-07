Börsenplätze Vestas-Aktie:



Kurzprofil Vestas Wind Systems:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (17.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) unter die Lupe.Über mangelnde Aufträge könnten sich die Turbinenbauer seit Monaten nicht beschweren. So habe beispielsweise Nordex zwar im zweiten Quartal einen Auftragsrückgang hinnehmen müssen, die Bücher seien aber weiter gefüllt. Auch beim Wettbewerber Vestas laufe es rund. Der dänische Weltmarktführer habe erneut zwei Großaufträge vermeldet.In Polen habe sich Vestas einen Turbinenauftrag für ein 121-Megawatt-Projekt gesichert. Die Auslieferung solle im dritten Quartal 2021 beginnen. In Vietnam hätten sich die Dänen zudem einen 101-Megawatt-Auftrag sichern können. Hier solle der Bau 2021 abgeschlossen sein.Vestas sei in der aussichtsreichen Windbranche bestens positioniert. Sowohl bei Onshore-Wind (an Land) als auch bei Offshore-Wind (auf See) sei der Weltmarktführer stark unterwegs. Im ersten Quartal seien zwar auch die sonst so margenstarken Dänen in die roten Zahlen gerutscht, das dürfte allerdings ein corona-bedingter Einmaleffekt bleiben. Spannung würden nun auch die Zahlen zum zweiten Quartal versprechen, die am 11. August präsentiert würden - und die noch einmal stark von Corona belastet seien.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link