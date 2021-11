Börsenplätze Vestas-Aktie:



Kurzprofil Vestas Wind Systems A/S:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer Eins der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Turbinenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0061539921, WKN: A3CMNS, Ticker-Symbol: VWSB, Kopenhagen-Symbol: VWS, NASDAQ OTC-Symbol: VWSYF) unter die Lupe.Nach dem zweistelligen Kurssturz am Mittwoch setze sich der Abverkauf bei Vestas auch am Donnerstag fort. Der dänische Turbinenbauer habe wegen anhaltender Probleme mit den Lieferketten und hoher Rohstoffpreise die Margenprognose erneut gesenkt. Zahlreiche Experten hätten daraufhin nun ihre Ziele zusammengestrichen.So habe etwa die Bank of America Vestas von "buy" auf "neutral" abgestuft und das Kursziel von 260 auf 230 dänische Kronen gesenkt. Zur Einordnung: Aktuell notiere die Aktie umgerechnet bei 220 Kronen. Die langfristigen Aussichten seien zwar weiter gut, der Margendämpfer für das laufende Jahr zeige aber, dass der Windkraftanlagenbauer weniger robust sei als gedacht, so Analyst Benjamin Heelan. Die Stahlpreise dürften 2022 für mehr Gegenwind sorgen und die Lieferkettenvolatilität dürfte hoch bleiben.Auch Berenberg habe das Kursziel nach den Zahlen gesenkt - und zwar von 305 auf 265 Kronen. Die Einstufung laute aber weiter "buy". Vestas habe wegen Logistik- und Lieferkettenproblemen schwach abgeschrittenen, so Analyst Henry Tarr. Auch das Jahr 2022 dürfte von den Problemen belastet sein, habe sein Kollege Gael de-Bray von der Deutschen Bank hinzugefügt. Er habe seine Gewinnschätzungen pro Aktie im Zeitraum bis 2023 im Schnitt um ein Viertel gekürzt und das Kursziel von 260 auf 200 Kronen nach unten geschraubt. Hier laute das Votum weiter "hold".Die Schweizer Bank Credit Suisse dagegen habe den fairen Wert für Vestas sogar leicht von 135 auf 140 Kronen angehoben. Angesichts des niedrigen Ziels lautet die Einstufung aber unverändert "underperform". Trotz des Einbruchs bestehe weiteres Abwärtspotenzial, so Analyst Mark Freshney. Der Kapitalmarkttag im Dezember sollte Auskunft darüber geben, wie der Konzern dem Margenverfall zu begegnen gedenke.Neueinsteiger greifen aktuell nicht ins fallende Messer - auch, wenn die langfristigen Aussichten angesichts der vollen Auftragsbücher unverändert stimmen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Wer investiert ist, sollte den Stopp bei 27 Euro beachten. (Analyse vom 04.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link