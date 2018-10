Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Vestas-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Vestas-Aktie:

57,86 Euro +0,38% (01.10.2018, 12:55)



Tradegate-Aktienkurs Vestas-Aktie:

57,74 Euro -0,79% (01.10.2018, 12:29)



Vestas-Aktie Aktienkurs an der Börse in Kopenhagen:

DKK 430,70 -0,85% (01.10.2018, 13:35)



ISIN Vestas-Aktie:

DK0010268606



WKN Vestas-Aktie:

913769



Ticker-Symbol Vestas-Aktie:

VWS



Kurzprofil Vestas Wind Systems:



Die Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol: VWS, Nasdaq OTC-Symbol: VWSYF, Kopenhagen: VWS.CO) ist ein dänischer Hersteller von Windkraftanlagen mit Sitz in Randers. Das Unternehmen erwirtschaftet ein Drittel seines Umsatzes Märkten außerhalb Europas, vor allem in den USA. Vestas ist gemessen an der Zahl und Gesamtleistung neuinstallierter Windkraftanlagen seit vielen Jahren weltweit die Nummer 1 der Branche. Wichtige Produktionsstätten des Windkraftanlagenherstellers befinden sich u.a. in Lauchhammer (Deutschland), Lem und Nakskov (Dänemark), Isle of Wight (England), Taranto (Italien), Tianjin (China), Daimiel (Spanien) und Windsor (USA). (01.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vestas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Vestas Wind Systems A/S (ISIN: DK0010268606, WKN: 913769, Ticker-Symbol Kopenhagen: VWS.CO) unter die Lupe.Vestas Wind Systems habe letztlich einige Großaufträge einheimsen können. Doch die Analysten der US-Bank J.P. Morgan hätten die Aktie von "overweight" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 500 auf 450 DKK (Dänische Krone) reduziert. An der Börse reagiere man gelassen.J.P. Morgan befürchte, dass die Windturbinenpreise im Rest dieses Jahres wieder sinken könnten. Vestas sei besonders stark in den USA engagiert, was wegen der steigenden US-Einfuhrzölle auf die Margen drücken werde, so Analyst Akash Gupta in einer Branchenstudie nach einer Fachmesse in Hamburg. Er habe seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2018 bis 2020 gesenkt und schätze den ganzen Sektor (inkl. Nordex und Siemens Gamesa) weiterhin vorsichtig ein.Das Unternehmen habe in der letzten Woche noch vom langjährigen Kunden NOTUS energy Plan einen Auftrag über 12 MW für insgesamt drei Projekte im ostbrandenburgischen Lübbenow erhalten. Der Vertrag umfasse ferner die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme der Windenergieanlagen sowie einen 20-jährigen Servicevertrag. Die Installation und Inbetriebnahme der Turbine sei für Q3/2019 geplant.Ferner habe Vestas einen Auftrag für insgesamt 60 MW in Kanada einstreichen können. Mit Nabenhöhen von 132 Metern werde das Projekt die höchsten Türme Nordamerikas umfassen, die eine Energieproduktion bei Schwachwindbedingungen ermöglichen würden.Das Wertpapier "krebse" seit Monaten in einer Seitwärtsrange zwischen 380 und 450 DKK (bzw. gut 51 bis 61 Euro). Eine nachhaltige Trendwende aufwärts sei aktuell nicht absehbar.Anleger sollten bei der Vestas-Aktie auf die Überwindung der oberen Linie warten, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.10.2018)