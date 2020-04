Wien (www.aktiencheck.de) - Die Verwerfungen am US-Ölmarkt belasteten am gestrigen Handelstag erneut die globalen Aktien- und Rohstoffmärkte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Zwar habe sich der Preis für WTI von seinem Absturz erholt, jedoch würden sowohl WTI als auch Brent nach wie vor auf historischen Tiefstständen notieren. Die Märkte hätten dies anscheinend als Signal verstanden, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise doch stärker als gepreist ausfallen würden. Das Fehlen eines brauchbaren Ausblicks bei vielen Veröffentlichungen im Rahmen der Berichtsaison dürfte diese Ängste noch zusätzlich befeuern. Das 500 Milliarden Maßnahmenpaket der US-Regierung sei dagegen auf taube Ohren bei den Anlegern getroffen.



Im Zuge dessen hätten die wichtigsten Indices der Wall Street deutliche Verluste verzeichnet. Und auch an die asiatischen Börsen würden sich schwächer zeigen, wenngleich sie seit Eröffnung Boden gutgemacht hätten. Auch der Goldpreis habe nachgegeben. Erfreulicher seien hingegen die Futures, die für den US-Markt zumindest leicht positiv seien und auch für Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf einen zumindest kaum veränderten Start in den heutigen Handelstag hindeuten. (22.04.2020/ac/a/m)



