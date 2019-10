Tradegate-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

171,08 Euro -0,33% (23.10.2019, 13:46)



NASDAQ-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

USD 190,63 -0,23% (23.10.2019, 14:36, vorbörslich)



ISIN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

US92532F1003



WKN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

882807



Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VX1



Nasdaq-Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VRTX



Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (23.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Boston (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Geoffrey Porges von SVB Leerink:Laut einer Aktienanalyse rechnet Analyst Geoffrey Porges vom Investmenthaus SVB Leerink in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) nach wie vor mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Vertex Pharmaceuticals habe von der FDA die Zulassung für die Dreifachkombination Trikafta zur Behandlung zystischer Fibrose bei Kindern ab 12 Jahren mit mindestens einer F508del Mutation erhalten.Die Zulassung sei fünf Monate früher als erwartet erteilt worden. Erfreulich sei zudem, dass das Produkt ohne signifikante Einschränkungen verkauft werden könne, so der Analyst Geoffrey Porges.In ihrer Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse halten die Analysten von SVB Leerink am "outperform"-Rating fest und erhöhen das Kursziel von 186,00 auf 203,00 USD.Börsenplätze Vertex Pharmaceuticals-Aktie:Xetra-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:171,10 Euro +0,40% (23.10.2019, 13:05)