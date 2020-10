Tradegate-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

189,98 Euro +3,32% (16.10.2020, 11:30)



NASDAQ-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

USD 215,28 -20,70% (15.10.2020, 22:00)



ISIN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

US92532F1003



WKN Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

882807



Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VX1



Nasdaq-Ticker-Symbol Vertex Pharmaceuticals-Aktie:

VRTX



Kurzprofil Vertex Pharmaceuticals Inc.:



Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) ist ein weltweit tätiges Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in den USA. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von Virusinfektionen, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Krebs. (16.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Biotechkonzerns Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gestern habe die Vertex Pharmaceuticals-Aktie 21% an Wert verloren, nachdem man eine Phase-2-Studie eines Hoffnungsträgers gestoppt habe. Es sei hier aber noch ganz viel mehr in der Pipeline, deswegen sollte man nicht zuviel Fokus darauf legen, denke der Börsenexperte. Man könnte vielleicht eine kleine Position in der Vertex Pharmaceuticals-Aktie eingehen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.10.2020)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Vertex Pharmaceuticals-Aktie:190,00 Euro +2,43% (16.10.2020, 11:10)