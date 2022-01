Wien (www.aktiencheck.de) - Beim Thema Geldanlage kreist schon lange alles um das Kürzel ESG, so die Experten von "FONDS professionell".Die Hälfte der insgesamt 2.078 Befragten meine, Versicherer könnten bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels helfen, zum Beispiel durch umweltfreundliche Gebäudesanierung, Versicherungsschutz für Hochwassergebiete oder Maßnahmen zum Gebäudeschutz vor Unwetterschäden. Zudem würden 46 Prozent schätzen, dass Versicherer Anreize für umweltfreundliches Handeln schaffen könnten, indem sie bei der Schadenabwicklung stärker Reparaturen von beispielsweise Autos oder Gebäuden fördern würden, statt für deren Ersatz zu sorgen.Vor allem den 18- bis 24-Jährigen sei Nachhaltigkeit bei der Auswahl eines Anbieters wichtig. Und das würden sie sich offenbar auch etwas kosten lassen: Während unter den über 55-Jährigen 86 Prozent das Preis-Leistungs-Verhältnis der Versicherung in den Vordergrund stellen würden, würden dies bei den Jungen nur 56 Prozent tun. 12 Prozent aller Befragten würden es indes nicht für die Aufgabe von Versicherern halten, eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen. (05.01.2022/ac/a/m)