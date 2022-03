Zum langfristigen Bild: Der ökonomische Krieg zwischen Russland und der Nato könnte zum militärischen Krieg werden. Dalio halte das jedoch für unwahrscheinlich. Die gegenwärtige Situation sei vergleichbar mit der Kubakrise. Im Endeffekt könnte die Vernunft siegen.



Sollte jedoch der Fall eintreten, dass es zum heißen Krieg komme, schreibe Dalio: "Diejenigen, die heiße Kriege am ehesten gewinnen können, sind nicht die Mächtigsten. Es sind diejenigen, die den größten Schmerz für die längste Zeit ertragen können. In dieser Hinsicht sind die Russen und die Chinesen stärker als die Westler."



Sollte es zu einem heißen Krieg zwischen Russland und der Nato kommen, halte Dalio einen Blick auf Maßnahmen im Zweiten Weltkrieg für angemessen. Damals seien Börsen - Ausnahme: USA - längere Zeit geschlossen geblieben. Es habe zudem überall Preiskontrollen, Besitzbeschränkungen, Kontrollen beim Handel mit Währungen und so weiter gegeben. In so einer Phase seien Gold und Silber angesagt. Geld werde hingegen erfahrungsgemäß entwertet.



Und: Der Aktienmarkt der Verlierer werde anschließend am Boden liegen.



Dalio schreibe auch, er glaube nicht, dass die Chance auf einen echten Krieg zwischen Russland und der NATO gering genug sei, um sich nicht davor zu schützen.



Dalio glaube also anscheinend, dass Putin gestürzt werde und es zu einer Einigung komme. Sollte es dagegen zum Krieg mit der NATO kommen, würde Russland womöglich mit mehr oder weniger Unterstützung Chinas aufgrund der größeren Leidensfähigkeit gewinnen. Deswegen schraube Dalio jetzt vielleicht den Gold- und Silberanteil bei Bridgewater hoch und kaufe mit seinem Team womöglich tendenziell eher chinesische Aktien, während der westliche Aktienanteil abgebaut werde. Zumindest habe er sich gedanklich darauf vorbereitet. Dalio selbst schreibe dazu: "Ich gebe diese Gedanken in der Hoffnung weiter, dass sie Ihnen helfen könnten, und mit dem Vorbehalt, dass ich nicht sicher bin, wie richtig oder falsch ich liege. Ich lege sie einfach offen, damit Sie sie annehmen oder ablehnen können, wie Sie wollen." (08.03.2022/ac/a/m)







Dalio schreibe nach eigenen Angaben aus der Perspektive des langfristig orientierten, makroökonomischen Investors, der historische Zyklen studiert habe.Zur kurzfristigen Lage meine Dalio: "Die vor Kurzem angekündigte Verschärfung der Sanktionen wird sich sehr schädlich auf die russische Wirtschaft auswirken, ohne dass die NATO-Staaten viel dafür bezahlen müssen, vor allem, wenn der Konflikt über einen längeren Zeitraum andauert. Der wirtschaftliche Schmerz, den die Russen spüren werden, wird so groß sein, dass es überraschen würde, wenn es keine große interne Opposition gegen Putins Politik gäbe, die sein Regime bedrohen oder stürzen könnte."