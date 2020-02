Wien (www.aktiencheck.de) - Einer aktuellen Studie zufolge verzeichneten Betrügereien mit Kryptowährungen im vergangenen Jahr einen massiven Anstieg, so die Experten von "FONDS professionell".



Die Verluste, die Anleger durch Veruntreuung von digitalen Währungen und Hackerangriffe erlitten hätten, hätten sich 2019 auf 4,52 Milliarden US-Dollar (4,13 Milliarden Euro) belaufen, heiße es in einer Studie der Marktforschungsagentur Cipher Trace, über die die Nachrichtenagentur "Reuters" berichte. Das bedeute eine Zunahme von 160 Prozent gegenüber 2018. Einen extremen Anstieg hätten dabei Schäden durch Veruntreuung von Cyberdevisen wie Bitcoin verzeichnet. Das Volumen des durch Hackerangriffe gestohlenen Vermögens habe sich hingegen um zwei Drittel reduziert.



Zwei große Fälle seien den Studienautoren zufolge hauptverantwortlich für den Anstieg der Verluste im Vorjahr gewesen: Bei Plus Token seien Krypto-Devisen im Wert von rund 3 Milliarden Dollar abhanden gekommen und bei der kanadischen Quadriga CX seien durch den überraschenden Tod des Geschäftsführers digitale Münzen im Wert von 135 Millionen Dollar (142 Milliarden Euro) verschwunden. (12.02.2020/ac/a/m)





